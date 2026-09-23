https://1prime.ru/20260923/rubl-873603309.html
ЦБ протестирует платежи в цифровых рублях без интернета
ЦБ протестирует платежи в цифровых рублях без интернета - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ протестирует платежи в цифровых рублях без интернета
Банк России будет наращивать функционал цифрового рубля, в ближайших планах - попробовать провести платежи без интернета, а в перспективе планируются... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:55+0300
2026-09-23T16:55+0300
2026-09-23T16:55+0300
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банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России будет наращивать функционал цифрового рубля, в ближайших планах - попробовать провести платежи без интернета, а в перспективе планируются трансграничные платежи, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Будем наращивать функционал платформы цифрового рубля. В ближайших планах - попробовать офлайн-платежи. Сейчас мы вместе с российскими разработчиками защищенных сим-карт готовим решение, которое позволит человеку платить цифровыми рублями даже там, где нет мобильного интернета", - сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Набиуллина подчеркнула, что в перспективе планируется реализовать трансграничные платежи в цифровом рубле со странами, у которых есть аналогичные решения.
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финансы, технологии, банки, эльвира набиуллина, владимир путин, россия, банк россии
Экономика, Финансы, Технологии, Банки, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, РОССИЯ, Банк России
ЦБ протестирует платежи в цифровых рублях без интернета
Набиуллина: ЦБ планирует протестировать платежи в цифровых рублях без интернета
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России будет наращивать функционал цифрового рубля, в ближайших планах - попробовать провести платежи без интернета, а в перспективе планируются трансграничные платежи, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Будем наращивать функционал платформы цифрового рубля. В ближайших планах - попробовать офлайн-платежи. Сейчас мы вместе с российскими разработчиками защищенных сим-карт готовим решение, которое позволит человеку платить цифровыми рублями даже там, где нет мобильного интернета", - сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Набиуллина подчеркнула, что в перспективе планируется реализовать трансграничные платежи в цифровом рубле со странами, у которых есть аналогичные решения.