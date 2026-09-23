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Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин

Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин - 23.09.2026, ПРАЙМ

Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин

Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом российской финансовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:57+0300

2026-09-23T16:57+0300

2026-09-23T17:02+0300

финансы

россия

владимир путин

эльвира набиуллина

антон силуанов

банк россии

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом российской финансовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль", - сказал российский лидер. Он попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова подробнее рассказать о возможностях нового платежного инструмента. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, антон силуанов, банк россии