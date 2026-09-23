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Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин
Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин - 23.09.2026, ПРАЙМ
Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин
Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом российской финансовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:57+0300
2026-09-23T17:02+0300
финансы
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
антон силуанов
банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом российской финансовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль", - сказал российский лидер. Он попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова подробнее рассказать о возможностях нового платежного инструмента. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.
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финансы, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, антон силуанов, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Банк России
16:57 23.09.2026 (обновлено: 17:02 23.09.2026)
 

Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом, заявил Путин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом российской финансовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль", - сказал российский лидер.
Он попросил главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова подробнее рассказать о возможностях нового платежного инструмента.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановБанк России
 
 
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