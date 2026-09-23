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"В ожидании нового импульса": аналитики дали прогноз по курсу рубля

"В ожидании нового импульса": аналитики дали прогноз по курсу рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ

"В ожидании нового импульса": аналитики дали прогноз по курсу рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели разнонаправленно колеблется в районе отметки 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:58+0300

2026-09-23T17:58+0300

2026-09-23T17:58+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели разнонаправленно колеблется в районе отметки 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск не менялся к предыдущему закрытию и составлял 12,6 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,52-12,64 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,88 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,6 рубля. В боковике Курс юаня к рублю на Мосбирже в среду разнонаправленно колеблется в узком коридоре на фоне стабилизации стоимости нефти на ключевом уровне 100 долларов за баррель сорта Brent. "Курс юаня к рублю продолжает демонстрировать волатильность. На рыночные настроения заметно повлияли изменения в валютном балансе. К числу факторов укрепления рубля относятся сокращение лимитов покупки валюты Минфином (в соответствии с бюджетным правилом) и пауза в действиях Центрального банка по смягчению ДКП. Определенную поддержку национальной валюте РФ обеспечивает и ситуация на нефтяном рынке", - говорит Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,76% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,82% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.36 мск повышалась на 2,4%, до 101,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,5%, до 101,1 пункта. Прогнозы До конца текущей недели котировки Brent, вероятно, останутся в диапазоне 90-105 долларов за баррель, а российской нефти Urals - в пределах 90-110 долларов, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Для доллара во второй половине текущей недели сохраняется актуальный торговый диапазон 82-87 рублей, а для евро – 94,50-99,50 рубля. Биржевые торги юанем вряд ли преодолеют отметку 13 рублей до конца сентября, в ближайшие дни наиболее вероятный коридор составит 12,25-12,95 рубля", - оценивает она. Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику в отсутствие импульса для направленного движения, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Пока валютные курсы могут стабилизироваться в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро в ожидании нового импульса для направленного движения", - полагает он.

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