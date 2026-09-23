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Мировые рынки закладывают сохранение дефицита предложения газа в 2027 году

Мировые рынки закладывают сохранение дефицита предложения газа в 2027 году - 23.09.2026, ПРАЙМ

Мировые рынки закладывают сохранение дефицита предложения газа в 2027 году

Мировые рынки закладывают сохранение дефицита предложения газа в 2027 году, что заметно отличается от недавних прогнозов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:30+0300

2026-09-23T16:30+0300

2026-09-23T16:41+0300

газ

мировая экономика

европа

азия

катар

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые рынки закладывают сохранение дефицита предложения газа в 2027 году, что заметно отличается от недавних прогнозов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу Международного газового союза (МГС, IGU) Менелаоса Идреоса (Menelaos Ydreos). "Текущие кривые фьючерсов указывают на то, что рынки ожидают сохранения условий нехватки приложения в следующем году, что является заметным сдвигом по сравнению с ситуацией несколько месяцев назад, когда трейдеры ожидали снижения цен после зимы", - пишет Рейтер со слов Идреоса. Прогноз дефицита газа на рынке, который все чаще начинает учитываться в текущих ценах, появился на фоне того, что Европа конкурирует с Азией за партии сжиженного природного газа (СПГ), отмечает агентство. На данный момент Европа старается пополнить запасы перед зимой в условиях неопределенности относительно поставок сырья из Катара на фоне ближневосточного конфликта. "Европа начинает превосходить предложения Азии, поскольку ей необходимо пополнить запасы в хранилищах", - сказал глава IGU. Он также добавил, что текущая ситуация отличается от 2022 года, поскольку затрагивает сразу несколько регионов. По словам Идреоса, цены на газ с поставкой в будущем указывают на то, что трейдеры ожидают сохранения высоких цен и рисков с поставками вплоть до следующего лета, после чего ситуация будет стабилизироваться. "Рынок сейчас сигнализирует, что, по его мнению, конфликт (на Ближнем Востоке - ред.) затянется", - сказал Рейтеру глава IGU.

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газ, мировая экономика, европа, азия, катар