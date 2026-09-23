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"Нужен новый повод": аналитики оценили динамику российского рынка акций

"Нужен новый повод": аналитики оценили динамику российского рынка акций - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Нужен новый повод": аналитики оценили динамику российского рынка акций

Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в среду днем под влиянием разнонаправленных факторов, следует из данных торгов и комментариев... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:25+0300

2026-09-23T15:25+0300

2026-09-23T15:25+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций не демонстрирует ярко выраженной динамики в среду днем под влиянием разнонаправленных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.56 мск снижался на 0,12% до 2297,36 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожала на 1,03%, до 100,27 доллара за баррель. "Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 1,86% на ожиданиях возможной деэскалации геополитической напряженности, поэтому часть инвесторов сегодня фиксирует прибыль... Сегодня в Нью-Йорке запланирована встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио, однако утром Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода к мирным переговорам пока нет", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. "Негативным фактором выступают сообщения о продолжающейся милитаризации Украины и поиске европейскими странами новых средств для закупки вооружений. В то же время поддержку рынку продолжают оказывать ожидания обсуждения прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Сдерживают восстановление сохраняющиеся санкционные риски", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Озона" (+2,37%), "ВК" (+1,91%), банка "Санкт-Петербург" (+1,84%), "Соллерса" (+1,48%), "Генетико" (+1,43%). "Поддержку акциям "Озон" оказала информация о том, что Минфин обсуждает возможность предоставить компании и ее продавцам отсрочку по уплате налогов. Сегодня "Озон" также сообщил о дополнительных мерах поддержки селлеров. Котировки при этом уже приблизились к закрытию августовского гэпа", - рассказал Чернов. В лидерах снижения — "Акрона" (−4,54%), "ОВК" (−1,72%), "Самолета" (−1,32%), "ММК" (−0,63%), Московского кредитного банка (−0,41%). Прогнозы "До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2275-2315 пунктов. После вчерашнего сильного роста рынку сейчас нужен новый повод для закрепления выше 2300 пунктов, таким драйвером потенциально могут стать новости после встречи Лаврова и Рубио", - делится Чернов. Абрамов ожидает закрытия в "красной зоне". "C технической точки зрения, импульс для восстановления индекса Мосбиржи сохраняется, пока индекс балансирует выше 2254 пунктов, где находится поддержка в виде 50-дневного скользящего среднего", - заключает Александр Дудников из "Цифра брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, акции, россия