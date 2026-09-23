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Российский рынок акций в середине недели закрепился выше 2300 пунктов

Российский рынок акций в середине недели закрепился выше 2300 пунктов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в середине недели закрепился выше 2300 пунктов

Российский рынок акций в середине недели смог вырасти, закрепившись выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:06+0300

2026-09-23T20:06+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине недели смог вырасти, закрепившись выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,53%, до 2312,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 0,27%, до 839,26 пункта, долларовый РТС повысился на 0,13%, до 863,08 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок нашел поддержку Российский рынок акций в основные торги среды не демонстрировал единой динамики, проторговывая ключевой уровень 2300 пунктов. Однако в итоге он закрепился выше него. "Индекс Мосбиржи в среду с переменным успехом боролся за круглый рубеж 2300 пунктов. Из позитива отметим повышение котировок нефти, геополитические новости. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня встретились глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Беседа длилась около часа и прошла в закрытом формате", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Между тем Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки указал, что дальнейшая динамика инфляции будет во многом зависеть от развития ситуации на топливном рынке, добавляет он. В частности, подорожали бумаги "Лукойла" (+2,8%), "Роснефти" (+0,9%), "Озона" (+2,6%), АФК "Система" (+0,8%). Подешевели акции "Норникеля" (-2,7%), "Фосагро" (-2,1%), "Дом.РФ" (-1,6%). Стоимость нефти к 19.41 мск повышалась на 3,5%, до 102,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 101,1 пункта. Прогнозы Новостной фон остается изменчивым, считает Максим Федосов из УК "Первая". "Факт обсуждения перспектив урегулирования вокруг Украины поддерживает оптимизм участников рынка, но сигналы поступают смешанные, что усиливает волатильность", - добавляет он. Новости геополитики, цены на нефть и курс рубля останутся в фокусе внимания участников российского рынка акций, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра - 2270-2370 пунктов", - добавляет он.

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