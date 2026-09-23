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РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на полигоне в Ленобласти

РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на полигоне в Ленобласти - 23.09.2026, ПРАЙМ

РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на полигоне в Ленобласти

РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти под нагрузкой поезда "Сапсан", передает корреспондент РИА Новости. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:18+0300

2026-09-23T12:18+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти под нагрузкой поезда "Сапсан", передает корреспондент РИА Новости. Испытательный участок в среду посетил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Компания сообщала, что здесь пройдут комплексные испытания конструкции пути: от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления. Первым проектом ВСМ в России станет трасса Москва - Санкт-Петербург. "На полигоне Саблино - Тосно РЖД проверяют путь будущей ВСМ под нагрузкой "Сапсанов"… На перегоне Саблино - Тосно РЖД построили испытательный полигон длиной 1500 метров для проверки новой конструкции пути для высокоскоростной магистрали", - говорится в материалах РЖД. Здесь уложено 207 плит безбалластного пути. Это конструкция, в которой рельсы монтируются напрямую на бетонное основание, в отличие от балластного пути с щебеночной подушкой. Во время строительства участок оснастили более чем 1500 датчиками, 68 из них разместили внутри земляного полотна. "Вообще, это ВСМ в миниатюре... Важно посмотреть, как все работает вместе уже в конструкции. При этом испытательный полигон - это не только испытания всех элементов конструкции, а это большой набор различных элементов, которые еще могут быть доработаны", - сообщил Белозеров журналистам. Для испытаний на полигоне несколько вагонов "Сапсана" переоборудованы в мобильную лабораторию. Помимо штатной диагностики в нем дополнительно установлены 35 измерительных систем. Они регистрируют 43 показателя динамики поезда, по которым, в том числе, рассчитывают плавность хода – то, что пассажир ощущает во время поездки. При каждом проходе поезда на одном записывающем посту формируется до 3 Гб данных. Объем данных, получаемый в это время со всего полигона, сопоставим с библиотекой из 40 тысяч книг по 200 страниц. "Сапсан", который испытывает пути, нагружен мешками с песком. Это принято использовать для имитации веса пассажира. Мешки лежат под сиденьями. То есть полная имитация полностью загруженного пассажирами поезда", - пояснил журналистам завотделением динамики и прочности подвижного состава и инфраструктуры Научно-исследовательского конструкторско-технологического института подвижного состава г. Коломна (ВНИКТИ, "дочка" РЖД) Андрей Спиров. Один такой мешок весит 100 килограммов: примерный вес пассажира с учетом багажа. По словам Спирова, на испытательном полигоне Саблино - Тосно состав разгонят до 220 километров в час. "Смотрим, как все взаимодействует, все процессы… Проехал "Сапсан" со скоростью 20 километров в час, смотрим показатели. Показатели в норме, увеличиваем скорость - 40 километров в час. Шаг 20 километров в час", - пояснил специалист. Испытания отечественной путевой инфраструктуры такого масштаба проводятся впервые. Их результаты, поясняют РЖД, подтвердят расчетные характеристики, позволят отработать технологии монтажа и эксплуатации и подготовить решения к масштабному применению на всей магистрали.

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