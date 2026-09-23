Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/rzhd-873588511.html
РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ
РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ - 23.09.2026, ПРАЙМ
РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), который разработали в | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:18+0300
2026-09-23T12:18+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
петербург
олег белозеров
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873588511.jpg?1790155090
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), который разработали в России, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти под нагрузкой поезда "Сапсан". Испытательный участок в среду посетил Белозеров. "Все, что здесь мы видим, это наше, это произведено в России. Это наши научно-исследовательские центры, предприятия. Это полная импортонезависимость. Мы считаем, что этот продукт в дальнейшем будет экспортироваться, мы сможем его экспортировать, мы поделимся нашими знаниями, как можно двигаться вперед", - сказал глава РЖД журналистам. Белозеров назвал созданное на испытательном полигоне прыжком в будущее. РЖД на перегоне Саблино – Тосно построили испытательный полигон длиной 1500 метров для проверки новой конструкции пути для высокоскоростной магистрали. Здесь уложено 207 плит безбалластного пути. Это конструкция, в которой рельсы монтируются напрямую на бетонное основание, в отличие от балластного пути с щебеночной подушкой. Испытания проходят под нагрузкой поезда "Сапсан". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
москва
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Олег Белозеров, РЖД
12:18 23.09.2026
 
РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ

Белозеров: РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ, разработанных в России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), который разработали в России, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти под нагрузкой поезда "Сапсан". Испытательный участок в среду посетил Белозеров.
"Все, что здесь мы видим, это наше, это произведено в России. Это наши научно-исследовательские центры, предприятия. Это полная импортонезависимость. Мы считаем, что этот продукт в дальнейшем будет экспортироваться, мы сможем его экспортировать, мы поделимся нашими знаниями, как можно двигаться вперед", - сказал глава РЖД журналистам.
Белозеров назвал созданное на испытательном полигоне прыжком в будущее.
РЖД на перегоне Саблино – Тосно построили испытательный полигон длиной 1500 метров для проверки новой конструкции пути для высокоскоростной магистрали. Здесь уложено 207 плит безбалластного пути. Это конструкция, в которой рельсы монтируются напрямую на бетонное основание, в отличие от балластного пути с щебеночной подушкой. Испытания проходят под нагрузкой поезда "Сапсан".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургОлег БелозеровРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала