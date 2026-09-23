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РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ
РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ - 23.09.2026, ПРАЙМ
РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), который разработали в | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:18+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), который разработали в России, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти под нагрузкой поезда "Сапсан". Испытательный участок в среду посетил Белозеров.
"Все, что здесь мы видим, это наше, это произведено в России. Это наши научно-исследовательские центры, предприятия. Это полная импортонезависимость. Мы считаем, что этот продукт в дальнейшем будет экспортироваться, мы сможем его экспортировать, мы поделимся нашими знаниями, как можно двигаться вперед", - сказал глава РЖД журналистам.
Белозеров назвал созданное на испытательном полигоне прыжком в будущее.
РЖД на перегоне Саблино – Тосно построили испытательный полигон длиной 1500 метров для проверки новой конструкции пути для высокоскоростной магистрали. Здесь уложено 207 плит безбалластного пути. Это конструкция, в которой рельсы монтируются напрямую на бетонное основание, в отличие от балластного пути с щебеночной подушкой. Испытания проходят под нагрузкой поезда "Сапсан".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ
Белозеров: РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий ВСМ, разработанных в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. РЖД видят потенциал поставок на экспорт технологий высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), который разработали в России, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти под нагрузкой поезда "Сапсан". Испытательный участок в среду посетил Белозеров.
"Все, что здесь мы видим, это наше, это произведено в России. Это наши научно-исследовательские центры, предприятия. Это полная импортонезависимость. Мы считаем, что этот продукт в дальнейшем будет экспортироваться, мы сможем его экспортировать, мы поделимся нашими знаниями, как можно двигаться вперед", - сказал глава РЖД журналистам.
Белозеров назвал созданное на испытательном полигоне прыжком в будущее.
РЖД на перегоне Саблино – Тосно построили испытательный полигон длиной 1500 метров для проверки новой конструкции пути для высокоскоростной магистрали. Здесь уложено 207 плит безбалластного пути. Это конструкция, в которой рельсы монтируются напрямую на бетонное основание, в отличие от балластного пути с щебеночной подушкой. Испытания проходят под нагрузкой поезда "Сапсан".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.