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Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков
Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков - 23.09.2026, ПРАЙМ
Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков
Специалисты, занимающиеся разработками для авиации, были задействованы в создании элементов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:18+0300
2026-09-23T13:01+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
петербург
олег белозеров
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Специалисты, занимающиеся разработками для авиации, были задействованы в создании элементов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти. Испытательный участок в среду посетил Белозеров. "Мы с вами ездили по хорошим грунтовым дорогам, железным, у нас есть скоростные поезда, но это настоящий автобан, а, по сути, и по разработкам - это авиация и космос. Почему? Потому что некоторые элементы разрабатывались вместе с коллегами, которые занимаются разработкой элементов для авиации", - рассказал глава РЖД. "Некоторые элементы, допустим, здесь очень важен элемент вибрации рассчитывался точно так же с авиацией", - добавил глава РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Олег Белозеров, РЖД
12:18 23.09.2026 (обновлено: 13:01 23.09.2026)
 
Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков

Глава РЖД Белозеров: в создании элементов для ВСМ участвовали специалисты из авиации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Специалисты, занимающиеся разработками для авиации, были задействованы в создании элементов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров.
РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти. Испытательный участок в среду посетил Белозеров.
"Мы с вами ездили по хорошим грунтовым дорогам, железным, у нас есть скоростные поезда, но это настоящий автобан, а, по сути, и по разработкам - это авиация и космос. Почему? Потому что некоторые элементы разрабатывались вместе с коллегами, которые занимаются разработкой элементов для авиации", - рассказал глава РЖД.
"Некоторые элементы, допустим, здесь очень важен элемент вибрации рассчитывался точно так же с авиацией", - добавил глава РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургОлег БелозеровРЖД
 
 
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