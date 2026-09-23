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Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков

Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков - 23.09.2026, ПРАЙМ

Для создания элементов ВСМ РЖД задействовал авиаразработчиков

Специалисты, занимающиеся разработками для авиации, были задействованы в создании элементов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:18+0300

2026-09-23T12:18+0300

2026-09-23T13:01+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Специалисты, занимающиеся разработками для авиации, были задействованы в создании элементов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД начали испытания пути для будущей ВСМ на тестовом полигоне в Ленобласти. Испытательный участок в среду посетил Белозеров. "Мы с вами ездили по хорошим грунтовым дорогам, железным, у нас есть скоростные поезда, но это настоящий автобан, а, по сути, и по разработкам - это авиация и космос. Почему? Потому что некоторые элементы разрабатывались вместе с коллегами, которые занимаются разработкой элементов для авиации", - рассказал глава РЖД. "Некоторые элементы, допустим, здесь очень важен элемент вибрации рассчитывался точно так же с авиацией", - добавил глава РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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