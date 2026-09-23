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На Сахалине создали прототип безэкипажного водородного судна

На Сахалине создали прототип безэкипажного водородного судна - 23.09.2026, ПРАЙМ

На Сахалине создали прототип безэкипажного водородного судна

Прототип безэкипажного водородного судна создали и успешно испытали на Сахалине, это первый опыт в России, сообщает правительство региона. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:10+0300

2026-09-23T09:10+0300

2026-09-23T09:59+0300

россия

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен – ПРАЙМ. Прототип безэкипажного водородного судна создали и успешно испытали на Сахалине, это первый опыт в России, сообщает правительство региона. "На Сахалине прошли успешные испытания прототипа безэкипажного водородного судна. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" на базе Передовой инженерной школы "Инженерия островов", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы правительства, тестирование опытного образца состоялось в порт-ковше села Стародубского на юге острова. Специалисты проверили ключевые характеристики судна: плавучесть и остойчивость, осадку при нагрузке, работоспособность дистанционной системы управления, маневренность, а также продолжительность работы аккумуляторных батарей. "Безэкипажное судно позволит решать задачи там, где особенно важны автономность и безопасность: проводить исследования, перевозить грузы, контролировать состояние акваторий", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко. Власти области подчеркивают, что прототип безэкипажного водородного судна создается впервые в России, и многие конструкторские и технологические решения реализовывались также впервые. Проект стартовал в июне прошлого года. "За это время была разработана и изготовлена механическая конструкция судна, созданы система управления и силовая энергоустановка, установлены электромоторы, выполнена общая сборка всех систем. Испытания подтвердили работоспособность ключевых элементов", - отмечает пресс-служба. Создатели планируют показать результаты испытаний потенциальным заказчикам и рассчитывают получить заказы на производство безэкипажных водородных судов, которые можно приспособить под ряд конкретных задач.

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