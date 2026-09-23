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В Санкт-Петербурге пройдет форум "Дни креативной экономики" - 23.09.2026, ПРАЙМ
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В Санкт-Петербурге пройдет форум "Дни креативной экономики"
В Санкт-Петербурге пройдет форум "Дни креативной экономики" - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Санкт-Петербурге пройдет форум "Дни креативной экономики"
Форум "Дни креативной экономики", объединяющий три крупных отраслевых события, – "Содружество моды", "Креативный код. Россия" и Международную конференцию RICS,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:23+0300
2026-09-23T11:23+0300
россия
санкт-петербург
агентство стратегических инициатив
аси
снг
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Форум "Дни креативной экономики", объединяющий три крупных отраслевых события, – "Содружество моды", "Креативный код. Россия" и Международную конференцию RICS, пройдет в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ). "С 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге впервые пройдут Дни креативной экономики. Три крупных отраслевых события – "Содружество моды", "Креативный код. Россия" и Международная конференция RICS – объединятся на одной площадке", - сообщается в Telegram-канале АСИ. По данным АСИ, мероприятие пройдет на трех площадках: Таврическом дворце, Лахта Центре, пространстве "Раскрой". "Креативная экономика должна давать регионам конкретный результат – новые продукты, производства и рабочие места", - процитировали в сообщении главу АСИ Светлану Чупшеву. Отмечается, что организаторами форума являются АСИ, секретариат совета межпарламентской ассамблеи СНГ, министерство экономического развития РФ при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, правительство Санкт-Петербурга, ПАО "Газпром". Форум "Дни креативной экономики" – крупное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов. Мероприятие объединит в себе представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества.
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россия, санкт-петербург, агентство стратегических инициатив, аси, снг
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Агентство стратегических инициатив, АСИ, СНГ
11:23 23.09.2026
 
В Санкт-Петербурге пройдет форум "Дни креативной экономики"

Форум "Дни креативной экономики" пройдет в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Форум "Дни креативной экономики", объединяющий три крупных отраслевых события, – "Содружество моды", "Креативный код. Россия" и Международную конференцию RICS, пройдет в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября, сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ).
"С 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге впервые пройдут Дни креативной экономики. Три крупных отраслевых события – "Содружество моды", "Креативный код. Россия" и Международная конференция RICS – объединятся на одной площадке", - сообщается в Telegram-канале АСИ.
По данным АСИ, мероприятие пройдет на трех площадках: Таврическом дворце, Лахта Центре, пространстве "Раскрой".
"Креативная экономика должна давать регионам конкретный результат – новые продукты, производства и рабочие места", - процитировали в сообщении главу АСИ Светлану Чупшеву.
Отмечается, что организаторами форума являются АСИ, секретариат совета межпарламентской ассамблеи СНГ, министерство экономического развития РФ при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, правительство Санкт-Петербурга, ПАО "Газпром".
Форум "Дни креативной экономики" – крупное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов. Мероприятие объединит в себе представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества.
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАгентство стратегических инициативАСИСНГ
 
 
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