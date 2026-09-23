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"Накопилась усталость". В ЕС сделали заявление о санкциях против России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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"Накопилась усталость". В ЕС сделали заявление о санкциях против России
"Накопилась усталость". В ЕС сделали заявление о санкциях против России - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Накопилась усталость". В ЕС сделали заявление о санкциях против России
В ЕС накопилась усталость от антироссийских санкций за время конфликта на Украине, заявил в интервью Euractiv еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:35+0300
2026-09-23T10:35+0300
мировая экономика
европа
украина
ес
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В ЕС накопилась усталость от антироссийских санкций за время конфликта на Украине, заявил в интервью Euractiv еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.&quot;Понятно, что после почти пяти лет войны накопилась определенная усталость&quot;, — отметил он.Домбровскис добавил, что Европа продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию "столько, сколько это необходимо".Кроме того, по его словам, внести изменения в принцип единогласия при обсуждении санкций, чего требовали Германия и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ближайшее время не представляется возможным.Москва не раз подчеркивала, что западные санкции не привели к поставленным целям. Президент России Владимир Путин указывал, что ограничения серьезно ударили по мировой экономике, прежде всего европейской.
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мировая экономика, европа, украина, ес, санкции против рф
Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЕС, санкции против РФ
10:35 23.09.2026
 
"Накопилась усталость". В ЕС сделали заявление о санкциях против России

Еврокомиссар Домбровскис: Евросоюз устал от санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В ЕС накопилась усталость от антироссийских санкций за время конфликта на Украине, заявил в интервью Euractiv еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

"Понятно, что после почти пяти лет войны накопилась определенная усталость", — отметил он.

Домбровскис добавил, что Европа продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию "столько, сколько это необходимо".
Кроме того, по его словам, внести изменения в принцип единогласия при обсуждении санкций, чего требовали Германия и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ближайшее время не представляется возможным.
Москва не раз подчеркивала, что западные санкции не привели к поставленным целям. Президент России Владимир Путин указывал, что ограничения серьезно ударили по мировой экономике, прежде всего европейской.
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