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В России заблокировали сайты по продаже диких лис, волков и крокодилов
В России заблокировали сайты по продаже диких лис, волков и крокодилов - 23.09.2026, ПРАЙМ
В России заблокировали сайты по продаже диких лис, волков и крокодилов
Сайты по продаже диких лис, волков, крокодилов и других животных заблокировали по искам прокуроров Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, сообщили РИА... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:32+0300
2026-09-23T14:32+0300
2026-09-23T14:32+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сайты по продаже диких лис, волков, крокодилов и других животных заблокировали по искам прокуроров Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что надзорное ведомство, Росприроднадзор и Россельхознадзор при проверках нашли ряд сайтов, на которых продавали диких животных, оборот которых ограничен. Так, на них любой желающий мог купить рысей, пум, лис, волков, крокодилов, королевских питонов и других хищников. Стоимость одного животного превышала сотни тысяч рублей. "По административным искам прокуроров Краснодарского края, Московской области и Москвы информация о продаже объектов животного мира признана запрещенной к распространению, соответствующие объявления заблокированы", - заявили в пресс-службе ГП РФ.
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Общество , Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Краснодарский край, Росприроднадзор, Россельхознадзор
В России заблокировали сайты по продаже диких лис, волков и крокодилов
Генпрокуратура: сайты по продаже диких животных закрыли по искам прокуроров трех регионов
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сайты по продаже диких лис, волков, крокодилов и других животных заблокировали по искам прокуроров Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.
Отмечается, что надзорное ведомство, Росприроднадзор и Россельхознадзор при проверках нашли ряд сайтов, на которых продавали диких животных, оборот которых ограничен. Так, на них любой желающий мог купить рысей, пум, лис, волков, крокодилов, королевских питонов и других хищников. Стоимость одного животного превышала сотни тысяч рублей.
"По административным искам прокуроров Краснодарского края, Московской области и Москвы информация о продаже объектов животного мира признана запрещенной к распространению, соответствующие объявления заблокированы", - заявили в пресс-службе ГП РФ.