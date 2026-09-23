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В России заблокировали сайты по продаже диких лис, волков и крокодилов

В России заблокировали сайты по продаже диких лис, волков и крокодилов - 23.09.2026, ПРАЙМ

В России заблокировали сайты по продаже диких лис, волков и крокодилов

Сайты по продаже диких лис, волков, крокодилов и других животных заблокировали по искам прокуроров Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, сообщили РИА... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:32+0300

2026-09-23T14:32+0300

2026-09-23T14:32+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сайты по продаже диких лис, волков, крокодилов и других животных заблокировали по искам прокуроров Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что надзорное ведомство, Росприроднадзор и Россельхознадзор при проверках нашли ряд сайтов, на которых продавали диких животных, оборот которых ограничен. Так, на них любой желающий мог купить рысей, пум, лис, волков, крокодилов, королевских питонов и других хищников. Стоимость одного животного превышала сотни тысяч рублей. "По административным искам прокуроров Краснодарского края, Московской области и Москвы информация о продаже объектов животного мира признана запрещенной к распространению, соответствующие объявления заблокированы", - заявили в пресс-службе ГП РФ.

москва

московская область

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