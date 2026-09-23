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Расходы бюджета Украины на СБУ увеличатся в 2027 году на 25%
Расходы бюджета Украины на СБУ увеличатся в 2027 году на 25% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Расходы бюджета Украины на СБУ увеличатся в 2027 году на 25%
Расходы украинского бюджета на финансирование Службы безопасности Украины (СБУ) в следующем году вырастут на 25,8% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:23+0300
2026-09-23T13:23+0300
2026-09-23T13:23+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Расходы украинского бюджета на финансирование Службы безопасности Украины (СБУ) в следующем году вырастут на 25,8% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов, следует из данных проекта бюджета страны на 2027 год, с которыми ознакомилось РИА Новости. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год был опубликован ранее на сайте парламента. Документ предполагает дефицит в размере 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Согласно информации из приложения к проекту бюджета, на финансирование СБУ в 2026 году Украина направила 45,772 миллиарда гривен (1,022 миллиарда долларов), а в следующем году на нее предполагается выделить уже более 57,614 миллиарда гривен (1,286 миллиарда долларов). Таким образом, на обеспечение СБУ в следующем году Киев планирует потратить на 25,8% больше, чем в этом. При этом минимальная заработная плата на Украине в 2027 году вырастет лишь на 10,4% - с 8647 гривен (193 долларов) до 9546 гривен (214 долларов). Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов)
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финансы, мировая экономика, украина, сбу, бюджет
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, СБУ, бюджет
Расходы бюджета Украины на СБУ увеличатся в 2027 году на 25%
Расходы бюджета Украины на финансирование СБУ в 2027 году вырастут на 25,8%
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Расходы украинского бюджета на финансирование Службы безопасности Украины (СБУ) в следующем году вырастут на 25,8% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов, следует из данных проекта бюджета страны на 2027 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год был опубликован ранее на сайте парламента. Документ предполагает дефицит в размере 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Согласно информации из приложения к проекту бюджета, на финансирование СБУ в 2026 году Украина направила 45,772 миллиарда гривен (1,022 миллиарда долларов), а в следующем году на нее предполагается выделить уже более 57,614 миллиарда гривен (1,286 миллиарда долларов). Таким образом, на обеспечение СБУ в следующем году Киев планирует потратить на 25,8% больше, чем в этом.
При этом минимальная заработная плата на Украине в 2027 году вырастет лишь на 10,4% - с 8647 гривен (193 долларов) до 9546 гривен (214 долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов)