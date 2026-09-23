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Сенат Италии принял закон о возвращении к ядерной энергетике

Сенат Италии принял закон о возвращении к ядерной энергетике - 23.09.2026, ПРАЙМ

Сенат Италии принял закон о возвращении к ядерной энергетике

Сенат итальянского парламента в среду принял закон, закладывающий правовую основу для возвращении страны к ядерной энергетике. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:18+0300

2026-09-23T21:18+0300

2026-09-23T21:18+0300

газ

италия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сенат итальянского парламента в среду принял закон, закладывающий правовую основу для возвращении страны к ядерной энергетике. В начале июня законопроект получил одобрение нижней палаты парламента. Верхняя палата в среду одобрила законопроект 81 голосами за при 51 против и семи воздержавшихся. Министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что этот день стал историческим для Италии, подчеркнув, что устойчивая атомная энергетика наряду с возобновляемыми источниками энергии позволит сделать Италию безопасной, независимой и конкурентоспособной страной. В рамках закона правительству отводится 12 месяцев на принятие необходимых указов для возобновления производства электроэнергии на атомных электростанциях. В мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна намерена ускорить возвращение к ядерной энергетике за счет безопасных модульных мини-реакторов. Развитие атомной энергетики в Италии прекратилось после аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 25 лет итальянцы на референдуме высказались против планов по восстановлению отрасли. Нынешнее правительство вернулось к данному вопросу.

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газ, италия