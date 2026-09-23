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В поездах "Премиум" и "Жигули" появится сервис по бронированию столов

В поездах "Премиум" и "Жигули" появится сервис по бронированию столов - 23.09.2026, ПРАЙМ

В поездах "Премиум" и "Жигули" появится сервис по бронированию столов

Сервис по бронированию столов в вагоне-бистро теперь будет доступен в поездах "Премиум" Казань - Москва и "Жигули" Самара - Москва, сообщили в РЖД. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

2026-09-23T19:17+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сервис по бронированию столов в вагоне-бистро теперь будет доступен в поездах "Премиум" Казань - Москва и "Жигули" Самара - Москва, сообщили в РЖД. "Теперь сервис будет доступен не только в поездах "Аврора" Москва - Санкт-Петербург и "Буревестник" Москва - Нижний Новгород. С сегодняшнего дня забронировать стол можно еще в двух поездах: № 1/2 "Премиум" Казань - Москва, № 9/10 "Жигули" Самара - Москва", - говорится в сообщении компании на канале на платформе "Макс". Отмечается, что в ближайшее время данная услуга станет доступна в поезде № 9/10 "Огни Саратова", а также в двухэтажных поездах сообщением Москва - Воронеж. Забронировать стол можно и к ранее оформленному билету: в личном кабинете в разделе "Мои заказы" нужно перейти по соответствующей ссылке, выбрать время и стол, заказать и оплатить предложенные из меню блюда. Также уточняется, что оформить услугу нужно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута.

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