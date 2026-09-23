https://1prime.ru/20260923/sevastopol-873589054.html
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу из-за непогоды, сообщил департамент транспорта региона. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:30+0300
2026-09-23T12:30+0300
2026-09-23T12:30+0300
бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу из-за непогоды, сообщил департамент транспорта региона.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт приостанавливает движение", – говорится в канале департамента на платформе "Макс".
Рейд в Севастополе закрыт, уточняется в сообщении.
В Крыму, где в среду ожидаются сильные дожди и усиления ветра до штормовых значений, объявили штормовое предупреждение.
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бизнес, севастополь, крым
Бизнес, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу из-за непогоды, сообщил департамент транспорта региона.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт приостанавливает движение", – говорится в канале департамента на платформе "Макс".
Рейд в Севастополе закрыт, уточняется в сообщении.
В Крыму, где в среду ожидаются сильные дожди и усиления ветра до штормовых значений, объявили штормовое предупреждение.