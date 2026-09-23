https://1prime.ru/20260923/sevastopol-873589054.html

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу из-за непогоды, сообщил департамент транспорта региона. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:30+0300

2026-09-23T12:30+0300

2026-09-23T12:30+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу из-за непогоды, сообщил департамент транспорта региона. "Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт приостанавливает движение", – говорится в канале департамента на платформе "Макс". Рейд в Севастополе закрыт, уточняется в сообщении. В Крыму, где в среду ожидаются сильные дожди и усиления ветра до штормовых значений, объявили штормовое предупреждение.

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