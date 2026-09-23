https://1prime.ru/20260923/slovakija-873592140.html

Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива

Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ

Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива

Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:22+0300

2026-09-23T13:22+0300

2026-09-23T13:22+0300

словакия

европа

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873592140.jpg?1790158936

БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "С 1 октября мы введем лимит на маржу в рознице, будет установлена максимальная маржа для продажи топлива в размере 10 центов", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Он также сообщил, что кабмин одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50%, данная мера вступит в силу с октября и будет действовать на протяжении одного месяца. Словацкие власти также предложат администрации городов снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах на 30%. Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.

словакия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, европа, роберт фицо