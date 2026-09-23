https://1prime.ru/20260923/slovakija-873592140.html
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:22+0300
2026-09-23T13:22+0300
2026-09-23T13:22+0300
словакия
европа
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873592140.jpg?1790158936
БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"С 1 октября мы введем лимит на маржу в рознице, будет установлена максимальная маржа для продажи топлива в размере 10 центов", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он также сообщил, что кабмин одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50%, данная мера вступит в силу с октября и будет действовать на протяжении одного месяца. Словацкие власти также предложат администрации городов снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах на 30%.
Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.
словакия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, европа, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива
Премьер Фицо: Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива
БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"С 1 октября мы введем лимит на маржу в рознице, будет установлена максимальная маржа для продажи топлива в размере 10 центов", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он также сообщил, что кабмин одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50%, данная мера вступит в силу с октября и будет действовать на протяжении одного месяца. Словацкие власти также предложат администрации городов снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах на 30%.
Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.