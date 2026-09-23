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Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:22+0300
2026-09-23T13:22+0300
словакия
европа
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873592140.jpg?1790158936
БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "С 1 октября мы введем лимит на маржу в рознице, будет установлена максимальная маржа для продажи топлива в размере 10 центов", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду. Он также сообщил, что кабмин одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50%, данная мера вступит в силу с октября и будет действовать на протяжении одного месяца. Словацкие власти также предложат администрации городов снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах на 30%. Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.
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словакия, европа, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо
13:22 23.09.2026
 
Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива

Премьер Фицо: Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива

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БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словакия с октября ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на ГСМ в Европе, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"С 1 октября мы введем лимит на маржу в рознице, будет установлена максимальная маржа для продажи топлива в размере 10 центов", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства Словакии, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в среду.
Он также сообщил, что кабмин одобрил снижение стоимости проезда на поездах на 50%, данная мера вступит в силу с октября и будет действовать на протяжении одного месяца. Словацкие власти также предложат администрации городов снизить в октябре стоимость проезда на общественном транспорте и пригородных автобусах на 30%.
Во вторник Фицо призвал Европейский союз созвать внеочередной саммит из-за роста цен на топливо, который наблюдается в Европе в последнее время.
 
СЛОВАКИЯЕВРОПАРоберт Фицо
 
 
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