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В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой

В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой

Словацкие потребители будут обеспечены достаточным объемом газа предстоящей зимой, заверила министр экономики республики Дениса Сакова. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:28+0300

2026-09-23T17:28+0300

2026-09-23T17:38+0300

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БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словацкие потребители будут обеспечены достаточным объемом газа предстоящей зимой, заверила министр экономики республики Дениса Сакова. Словацкое издание Pravda 18 сентября сообщило, что газохранилища республики, по данным на 17 сентября, заполнены лишь на 52,97%, на ту же дату в 2025 году показатель составлял 74,35%. "SPP (крупнейший словацкий энергооператор - ред.) обеспечит для своих покупателей достаточный объем природного газа на зиму", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*. Она напомнила, что правительство обязало SPP обеспечить к 1 июлю резервы газа объемом 5,644 тераватт-часа, к 1 сентября - 13,0 тераватт-часа, с октября до декабря - 17,517 тераватт-часа. "Сегодня у SPP в хранилищах запасы газа составляют 16,8 тераватт-часа, а целевой показатель в 17,5 тераватт-часа будет достигнут уже в первой половине октября. На зимний сезон 2026/2027 у компании будет для своих потребителей подготовлен один из крупнейших объемов газа в истории. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 14,3 тераватт-часа", - отметила министр. Она добавила, что процент заполненности газовых хранилищ не говорит о степени готовности страны к отопительному сезону. "Словацкие хранилища при полном заполнении могут покрыть примерно 70-75% годового потребления страны", - заключила Сакова. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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