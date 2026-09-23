Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/slovakija-873606384.html
В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой
В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой
Словацкие потребители будут обеспечены достаточным объемом газа предстоящей зимой, заверила министр экономики республики Дениса Сакова. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:28+0300
2026-09-23T17:38+0300
газ
словакия
facebook
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873606384.jpg?1790174317
БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словацкие потребители будут обеспечены достаточным объемом газа предстоящей зимой, заверила министр экономики республики Дениса Сакова. Словацкое издание Pravda 18 сентября сообщило, что газохранилища республики, по данным на 17 сентября, заполнены лишь на 52,97%, на ту же дату в 2025 году показатель составлял 74,35%. "SPP (крупнейший словацкий энергооператор - ред.) обеспечит для своих покупателей достаточный объем природного газа на зиму", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*. Она напомнила, что правительство обязало SPP обеспечить к 1 июлю резервы газа объемом 5,644 тераватт-часа, к 1 сентября - 13,0 тераватт-часа, с октября до декабря - 17,517 тераватт-часа. "Сегодня у SPP в хранилищах запасы газа составляют 16,8 тераватт-часа, а целевой показатель в 17,5 тераватт-часа будет достигнут уже в первой половине октября. На зимний сезон 2026/2027 у компании будет для своих потребителей подготовлен один из крупнейших объемов газа в истории. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 14,3 тераватт-часа", - отметила министр. Она добавила, что процент заполненности газовых хранилищ не говорит о степени готовности страны к отопительному сезону. "Словацкие хранилища при полном заполнении могут покрыть примерно 70-75% годового потребления страны", - заключила Сакова. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, facebook, ес
Газ, СЛОВАКИЯ, Facebook, ЕС
17:28 23.09.2026 (обновлено: 17:38 23.09.2026)
 
В Словакии пообещали обеспечить потребителей достаточным объемом газа зимой

Сакова: словацкие потребители будут обеспечены достаточным объемом газа зимой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Словацкие потребители будут обеспечены достаточным объемом газа предстоящей зимой, заверила министр экономики республики Дениса Сакова.
Словацкое издание Pravda 18 сентября сообщило, что газохранилища республики, по данным на 17 сентября, заполнены лишь на 52,97%, на ту же дату в 2025 году показатель составлял 74,35%.
"SPP (крупнейший словацкий энергооператор - ред.) обеспечит для своих покупателей достаточный объем природного газа на зиму", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.
Она напомнила, что правительство обязало SPP обеспечить к 1 июлю резервы газа объемом 5,644 тераватт-часа, к 1 сентября - 13,0 тераватт-часа, с октября до декабря - 17,517 тераватт-часа.
"Сегодня у SPP в хранилищах запасы газа составляют 16,8 тераватт-часа, а целевой показатель в 17,5 тераватт-часа будет достигнут уже в первой половине октября. На зимний сезон 2026/2027 у компании будет для своих потребителей подготовлен один из крупнейших объемов газа в истории. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 14,3 тераватт-часа", - отметила министр.
Она добавила, что процент заполненности газовых хранилищ не говорит о степени готовности страны к отопительному сезону.
"Словацкие хранилища при полном заполнении могут покрыть примерно 70-75% годового потребления страны", - заключила Сакова.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ГазСЛОВАКИЯFacebookЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала