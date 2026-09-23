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В Словакии заявили о проблемах в Европе и США из-за санкций против России

В Словакии заявили о проблемах в Европе и США из-за санкций против России - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Словакии заявили о проблемах в Европе и США из-за санкций против России

Антироссийские санкции Евросоюза и США создают проблемы для европейских потребителей энергоресурсов, поскольку сопоставимых альтернатив поставкам из РФ нет,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:02+0300

2026-09-23T18:02+0300

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БРАТИСЛАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза и США создают проблемы для европейских потребителей энергоресурсов, поскольку сопоставимых альтернатив поставкам из РФ нет, заявили в словацкой торгово-промышленной палате. "Санкции Европейского союза и США против России, а также против покупателей российских энергоресурсов, означают прежде всего для европейских потребителей большую проблему, поскольку нет сопоставимых альтернатив, не говоря уже о значительно более дорогих закупках по другим направлениям", - говорится в заявлении Словацкой торгово-промышленной палаты в среду. В ассоциации заявили, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке заблокировали транспортные коридоры и исключили значительную часть стандартных поставок энергоресурсов. "Мир приближается к точке, когда будет вынужден прийти к соглашению о завершении военных конфликтов и установить справедливые условия для поставок жизненно важных энергоресурсов", - считает заместитель председателя палаты Юлиус Костольны, слова которого приведены в сообщении. В информации также отмечается, что "до конца 2027 года Словакии никакой катастрофы не грозит, но, если не будет изменен подход Европейского союза к импорту (энергоресурсов - ред.) из России, начиная с 2028 года возникнет большая проблема". Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. В РФ также указывали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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