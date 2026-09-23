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Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро
Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро - 23.09.2026, ПРАЙМ
Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро
Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:45+0300
2026-09-23T11:45+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники. "Эстония, Латвия и Литва запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро для усиления защиты от беспилотников в странах Балтии", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, информация об отправке письма не была обнародована. Его направили министры обороны трех стран. В последнее время в воздушном пространстве стран Балтии неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
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мировая экономика, латвия, литва, эстония
Мировая экономика, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
11:45 23.09.2026
 
Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро

Iltalehti: страны Балтии тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро на защиту от дронов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники.
"Эстония, Латвия и Литва запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро для усиления защиты от беспилотников в странах Балтии", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, информация об отправке письма не была обнародована. Его направили министры обороны трех стран.
В последнее время в воздушном пространстве стран Балтии неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
 
Мировая экономикаЛАТВИЯЛИТВАЭСТОНИЯ
 
 
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