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Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро

Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро - 23.09.2026, ПРАЙМ

Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у ЕК 500 миллионов евро

Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:45+0300

2026-09-23T11:45+0300

2026-09-23T11:45+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Эстония, Латвия и Литва тайно запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники. "Эстония, Латвия и Литва запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро для усиления защиты от беспилотников в странах Балтии", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, информация об отправке письма не была обнародована. Его направили министры обороны трех стран. В последнее время в воздушном пространстве стран Балтии неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

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мировая экономика, латвия, литва, эстония