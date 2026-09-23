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СМИ узнали о планах Трампа запретить экспорт дизельного топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ узнали о планах Трампа запретить экспорт дизельного топлива
СМИ узнали о планах Трампа запретить экспорт дизельного топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Трампа запретить экспорт дизельного топлива
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T21:15+0300
2026-09-23T21:15+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
барак обама
politico
нпз
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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в конгресс, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. "Администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива на 90 дней, несмотря на разногласия внутри самой администрации и с представителями нефтяной отрасли, стремясь сбить цены на энергоносители, которые оказывают давление на позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов", - пишет издание. По данным издания, американский лидер склоняется к объявлению моратория уже до конца текущей недели, расценивая возможные экономические последствия как "проблему декабря". В случае утверждения этой меры она станет первым ограничением на экспорт американских энергоресурсов с 2015 года, когда Барак Обама отменил действовавший десятилетиями запрет на вывоз нефти. Такой радикальный шаг вызван резким взлетом цен на топливо в последние недели. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), стоимость галлона дизеля в США подскочила до рекордных 6,52 доллара за галлон (около 3,8 литра). Как сообщает Politico, инициатива уже вызвала раскол в администрации и протесты нефтяников. Против запрета выступают министры финансов Скотт Бессент, внутренних дел Даг Бургам и энергетики Крис Райт. Последний назвал меру неэффективным "грубым инструментом", предупредив, что переполненные хранилища вынудят НПЗ сократить переработку, а это спровоцирует рост цен на бензин и авиакеросин. Ранее Бессент заявлял, что в администрации Трампа изучают возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, скотт бессент, барак обама, politico, нпз
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Барак Обама, Politico, НПЗ
21:15 23.09.2026
 
СМИ узнали о планах Трампа запретить экспорт дизельного топлива

Politico: администрация Трампа разрабатывает план запрета экспорта дизельного топлива

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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в конгресс, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива на 90 дней, несмотря на разногласия внутри самой администрации и с представителями нефтяной отрасли, стремясь сбить цены на энергоносители, которые оказывают давление на позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов", - пишет издание.
По данным издания, американский лидер склоняется к объявлению моратория уже до конца текущей недели, расценивая возможные экономические последствия как "проблему декабря". В случае утверждения этой меры она станет первым ограничением на экспорт американских энергоресурсов с 2015 года, когда Барак Обама отменил действовавший десятилетиями запрет на вывоз нефти.
Такой радикальный шаг вызван резким взлетом цен на топливо в последние недели. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), стоимость галлона дизеля в США подскочила до рекордных 6,52 доллара за галлон (около 3,8 литра).
Как сообщает Politico, инициатива уже вызвала раскол в администрации и протесты нефтяников. Против запрета выступают министры финансов Скотт Бессент, внутренних дел Даг Бургам и энергетики Крис Райт. Последний назвал меру неэффективным "грубым инструментом", предупредив, что переполненные хранилища вынудят НПЗ сократить переработку, а это спровоцирует рост цен на бензин и авиакеросин.
Ранее Бессент заявлял, что в администрации Трампа изучают возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампСкотт БессентБарак ОбамаPoliticoНПЗ
 
 
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