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Риелторы: согласование сделок с детьми сократится вдвое через "Госуслуги"

Риелторы: согласование сделок с детьми сократится вдвое через "Госуслуги" - 23.09.2026, ПРАЙМ

Риелторы: согласование сделок с детьми сократится вдвое через "Госуслуги"

Согласование сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних уменьшится вдвое при подаче документов через "Госуслуги", рассказал РИА Недвижимость директор... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:41+0300

2026-09-23T14:41+0300

2026-09-23T14:51+0300

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Согласование сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних уменьшится вдвое при подаче документов через "Госуслуги", рассказал РИА Недвижимость директор по развитию сервисов безопасных сделок риелторской компании "Этажи" Сергей Чужаков. Вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир Каплинский сообщил РИА Недвижимость о предложении объединения подавать документы на согласование сделок с участием несовершеннолетних через "Госуслуги". Он назвал опцию крайне востребованной в связи с огромным количеством выданных за последние несколько лет материнских капиталов. "По нашей оценке, этап согласования сократится примерно вдвое: в среднем с месяца до двух недель. Вся сделка станет короче на 15-30%. Больше всего выиграют регионы с редкими приемными днями, где экономия может превысить месяц. Но главное даже не скорость, а предсказуемость. Сделки с детскими долями почти всегда идут цепочкой: продаем одну квартиру и одновременно покупаем другую. Если опека задерживает одно звено, встает вся цепочка. За это время у покупателя может истечь одобрение ипотеки, продавец встречной квартиры может передумать, а само разрешение, выданное под конкретный объект, просрочиться. После такого срыва семья вынуждена проходить всю процедуру заново", - отметил Чужаков, уточнив, что в цифровом формате достаточно будет заменить документы по новому объекту. По его словам, эффект от нововведения будет выше, если параллельно принять федеральный регламент с одинаковыми сроками, перечнем документов и форматом ответа опеки по всей стране. Сегодня по закону у опеки есть на ответ 15 дней, отсчет которых начинается с момента подачи полного списка документов. Его содержание каждый муниципалитет определяет самостоятельно. При этом старший юрисконсульт отделения "На Николоямской" агентства недвижимости "Миэль" Анастасия Захарова подчеркнула, что человеческий фактор при принятии решения не исчезнет. "Если сейчас в сложной ситуации можно было обсудить ее со специалистом органов опеки, то при дистанционной подаче документов такой возможности может не быть. Получается, что сама процедура станет более удобной и, возможно, быстрой, но индивидуальный подход при рассмотрении сложных случаев останется отдельным вопросом", – заявила она. В случае принятия решения о согласовании сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних через "Госуслуги" сроки их рассмотрения, вероятнее всего, останутся прежними, поскольку специалист также будет проверять, не ухудшатся ли жилищные условия ребенка, уточнил Чужаков. Вместе с тем, при рассмотрении документов, по его мнению, станет меньше суеты. "Не нужно будет выяснять местные требования, записываться на прием и собирать обоих родителей в кабинете в один день, что при разводе или разных городах жизни порой сложнее, чем найти покупателя. Не нужно будет самим заказывать выписки из ЕГРН, данные о регистрации и свидетельства о рождении: у государства все это уже есть, и опека может запросить сведения сама. Электронная форма не даст подать заявление с недостающей справкой, а значит, не будет возвратов и повторных визитов. Готовое разрешение придет в личный кабинет, и его сразу можно будет передать нотариусу и банку", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , миэль