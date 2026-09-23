https://1prime.ru/20260923/sostojanie-873581249.html

Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС улучшилось

Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС улучшилось - 23.09.2026, ПРАЙМ

Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС улучшилось

Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС) в Якутии улучшилось со средней степени тяжести до удовлетворительного, сообщили РИА Новости в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:55+0300

2026-09-23T09:55+0300

2026-09-23T10:12+0300

общество

якутия

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873581249.jpg?1790147558

УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС) в Якутии улучшилось со средней степени тяжести до удовлетворительного, сообщили РИА Новости в среду в региональном минздраве. Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. "Состояние пациента удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказала собеседница агентства. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , якутия, мчс