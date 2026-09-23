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Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС улучшилось
Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС улучшилось - 23.09.2026, ПРАЙМ
Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС улучшилось
Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС) в Якутии улучшилось со средней степени тяжести до удовлетворительного, сообщили РИА Новости в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:55+0300
2026-09-23T09:55+0300
2026-09-23T10:12+0300
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УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС) в Якутии улучшилось со средней степени тяжести до удовлетворительного, сообщили РИА Новости в среду в региональном минздраве. Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. "Состояние пациента удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказала собеседница агентства. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.
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общество , якутия, мчс
Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС улучшилось
Состояние пострадавшего при пожаре на НГРЭС в Якутии улучшилось до удовлетворительного
УЛАН-УДЭ, 23 сен - ПРАЙМ. Состояние пострадавшего при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС) в Якутии улучшилось со средней степени тяжести до удовлетворительного, сообщили РИА Новости в среду в региональном минздраве.
Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. В минздраве региона уточняли, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.
"Состояние пациента удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказала собеседница агентства.
Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.