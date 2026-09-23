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Капитализация жилья после капремонта может вырасти до 20%, заявил сенатор

Капитализация жилья после капремонта может вырасти до 20%, заявил сенатор - 23.09.2026, ПРАЙМ

Капитализация жилья после капремонта может вырасти до 20%, заявил сенатор

Платежи за капитальный ремонт собственников жилья в многоквартирных домах – это вложение в собственную недвижимость, ремонт повышает ее капитализацию, в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:07+0300

2026-09-23T17:07+0300

2026-09-23T17:15+0300

бизнес

недвижимость

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Платежи за капитальный ремонт собственников жилья в многоквартирных домах – это вложение в собственную недвижимость, ремонт повышает ее капитализацию, в отдельных случаях речь идет примерно о 20%, сообщил член комитета Совфеда по регполитике Олег Голов. "Капитальный ремонт, благоустройство двора, обновление инженерных систем, ремонт лифтов — все это влияет не только на комфорт, но и на стоимость квартир. По оценкам, комплексное улучшение состояния дома и территории может заметно повышать капитализацию недвижимости — в отдельных случаях речь идет примерно о 20%. Поэтому капитальный ремонт — это не просто расход. Это вложение в собственное имущество", - написал политик в своем Telegram-канале. При этом бывают разные ситуации, добавил сенатор. Например, собственники дома требуют капитального ремонта — и это понятно, ремонт действительно нужен. "Но, если на доме накоплено недостаточно средств, а часть жителей месяцами и годами не платит взносы, откуда должны взяться деньги на работы? При этом многие требуют решить вопрос немедленно", - отметил Голов. В таких случаях муниципалитет может использовать предусмотренные механизмы перераспределения средств с других домов, но тогда собственники этих домов тоже должны понимать: за счет их накоплений ремонтируют соседний дом, а значит, увеличивается нагрузка на общую систему, написал политик. "Нельзя требовать ремонта за чужой счет и одновременно не выполнять собственную обязанность платить ежемесячные взносы. Кричать и требовать умеют многие, а вот регулярно платить за содержание собственного дома — далеко не все. Получается, что за счет накоплений одних собственников поддерживается и повышается стоимость имущества других. Поэтому особенно важно, чтобы система была понятной, прозрачной и справедливой для всех жителей", - подчеркнул он. Голов также отметил, что капитальный ремонт — это не разовая акция. Это постоянная работа по сохранению дома и стоимости имущества его собственников. "И чем раньше мы начинаем заниматься домом, тем меньше вероятность, что через несколько лет небольшой ремонт превратится в серьезную проблему – аварийное жилье", - заключил политик.

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бизнес, недвижимость