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ОЭСР повысила прогноз роста экономики США в этом году до 2,2% - 23.09.2026, ПРАЙМ
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ОЭСР повысила прогноз роста экономики США в этом году до 2,2%
ОЭСР повысила прогноз роста экономики США в этом году до 2,2% - 23.09.2026, ПРАЙМ
ОЭСР повысила прогноз роста экономики США в этом году до 2,2%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста экономики США по итогам текущего года до 2,2% с июньского уровня в 2%; в... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:37+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста экономики США по итогам текущего года до 2,2% с июньского уровня в 2%; в следующем году, как ожидается, рост экономики США составит 2,1% (в июне прогнозировались 1,8%), говорится в очередном докладе организации. Рост экономики Штатов за прошлый год оценивается организацией в 2,1%.
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мировая экономика, сша, оэср
Мировая экономика, США, ОЭСР
11:37 23.09.2026
 
ОЭСР повысила прогноз роста экономики США в этом году до 2,2%

ОЭСР повысила прогноз роста экономики США в этом году до 2,2% с июньского уровня в 2%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста экономики США по итогам текущего года до 2,2% с июньского уровня в 2%; в следующем году, как ожидается, рост экономики США составит 2,1% (в июне прогнозировались 1,8%), говорится в очередном докладе организации.
Рост экономики Штатов за прошлый год оценивается организацией в 2,1%.
 
Мировая экономикаСШАОЭСР
 
 
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