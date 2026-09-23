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Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций

Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций - 23.09.2026, ПРАЙМ

Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций

Демократы в случае победы на промежуточных выборах в конгресс США попытаются отменить новый закон о санкциях против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:15+0300

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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Демократы в случае победы на промежуточных выборах в конгресс США попытаются отменить новый закон о санкциях против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры всемирных исследований Университета южной Флориды Роб Меллен. В палате представителей при голосовании по вопросу новых санкций 152 демократа высказались против. Они заявили, что эту норму приняли не ради давления на РФ, а с целью предоставления президенту США Дональду Трампу широких полномочий по введению импортных пошлин. "Если демократы вернут контроль над конгрессом, вы увидите их попытку отменить этот закон", - сказал Меллен. При этом попытка отменить закон не обязательно увенчается успехом, полагает аналитик. "Порядка 50 демократов поддержали закон, так что им может не хватить голосов для отмены", - напомнил эксперт. Оппозиция в США исторически выигрывает дополнительные места в конгрессе в ходе промежуточных выборов, отметил Меллен. Ранее Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине. Трамп подписал закон 19 сентября. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.

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мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, оон