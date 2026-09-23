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Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций
Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций - 23.09.2026, ПРАЙМ
Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций
Демократы в случае победы на промежуточных выборах в конгресс США попытаются отменить новый закон о санкциях против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:15+0300
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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Демократы в случае победы на промежуточных выборах в конгресс США попытаются отменить новый закон о санкциях против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры всемирных исследований Университета южной Флориды Роб Меллен. В палате представителей при голосовании по вопросу новых санкций 152 демократа высказались против. Они заявили, что эту норму приняли не ради давления на РФ, а с целью предоставления президенту США Дональду Трампу широких полномочий по введению импортных пошлин. "Если демократы вернут контроль над конгрессом, вы увидите их попытку отменить этот закон", - сказал Меллен. При этом попытка отменить закон не обязательно увенчается успехом, полагает аналитик. "Порядка 50 демократов поддержали закон, так что им может не хватить голосов для отмены", - напомнил эксперт. Оппозиция в США исторически выигрывает дополнительные места в конгрессе в ходе промежуточных выборов, отметил Меллен. Ранее Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине. Трамп подписал закон 19 сентября. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
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мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, оон
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, ООН
09:15 23.09.2026 (обновлено: 09:16 23.09.2026)
 
Демократы будут добиваться отмены антироссийских санкций

Эксперт Меллен: демократы при победе на выборах попытаются отменить новый закон о санкциях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Демократы в случае победы на промежуточных выборах в конгресс США попытаются отменить новый закон о санкциях против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры всемирных исследований Университета южной Флориды Роб Меллен.
В палате представителей при голосовании по вопросу новых санкций 152 демократа высказались против. Они заявили, что эту норму приняли не ради давления на РФ, а с целью предоставления президенту США Дональду Трампу широких полномочий по введению импортных пошлин.
"Если демократы вернут контроль над конгрессом, вы увидите их попытку отменить этот закон", - сказал Меллен.
При этом попытка отменить закон не обязательно увенчается успехом, полагает аналитик.
"Порядка 50 демократов поддержали закон, так что им может не хватить голосов для отмены", - напомнил эксперт.
Оппозиция в США исторически выигрывает дополнительные места в конгрессе в ходе промежуточных выборов, отметил Меллен.
Ранее Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что при необходимости готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине.
Трамп подписал закон 19 сентября. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДональд ТрампООН
 
 
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