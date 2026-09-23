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Поставки СПГ из США в ЕС выросли впервые с марта - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки СПГ из США в ЕС выросли впервые с марта
Поставки СПГ из США в ЕС выросли впервые с марта - 23.09.2026, ПРАЙМ
Поставки СПГ из США в ЕС выросли впервые с марта
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле выросли на 6,3% по отношению к июню - до 193,442 миллиарда кубических футов (4,1... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T10:39+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле выросли на 6,3% по отношению к июню - до 193,442 миллиарда кубических футов (4,1 миллиона тонн), рост наблюдается впервые с марта после падения на 17,7% в июне, на 21,1% - в мае и на 11,7% - в апреле, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Таким образом, поставки СПГ из США в ЕС упали в июле почти на 40% по сравнению с рекордным мартовским уровнем в 317,135 миллиарда кубических футов (6,7 миллиона тонн). Всего в июле США поставили в другие страны 518,59 миллиарда кубических футов (10,9 миллиона тонн) СПГ, что на 0,5% меньше к июню. На страны ЕС в отчетном месяце пришлось 37,3% экспорта сжиженного газа из Штатов после 34,9% месяцем ранее. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды - туда экспорт подскочил на 62,1% к июню, до 54,68 миллиарда кубических футов (1,15 миллиона тонн). Экспорт СПГ в Италию упал на 20,7% к июню - до 40,945 миллиарда кубических футов (0,9 миллиона тонн), в Германию - вырос на 13,3%, до 24,309 миллиарда кубических футов (0,51 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
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газ, сша, нидерланды, германия, ес
Газ, США, НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, ЕС
10:39 23.09.2026
 
Поставки СПГ из США в ЕС выросли впервые с марта

Поставки СПГ из США в ЕС в июле выросли впервые с марта на 6,3%

© AFP / Jiji Press/ StringerТанкер для транспортировки сжиженного природного газа
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© AFP / Jiji Press/ Stringer
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в июле выросли на 6,3% по отношению к июню - до 193,442 миллиарда кубических футов (4,1 миллиона тонн), рост наблюдается впервые с марта после падения на 17,7% в июне, на 21,1% - в мае и на 11,7% - в апреле, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США.
Таким образом, поставки СПГ из США в ЕС упали в июле почти на 40% по сравнению с рекордным мартовским уровнем в 317,135 миллиарда кубических футов (6,7 миллиона тонн).
Всего в июле США поставили в другие страны 518,59 миллиарда кубических футов (10,9 миллиона тонн) СПГ, что на 0,5% меньше к июню. На страны ЕС в отчетном месяце пришлось 37,3% экспорта сжиженного газа из Штатов после 34,9% месяцем ранее.
Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды - туда экспорт подскочил на 62,1% к июню, до 54,68 миллиарда кубических футов (1,15 миллиона тонн). Экспорт СПГ в Италию упал на 20,7% к июню - до 40,945 миллиарда кубических футов (0,9 миллиона тонн), в Германию - вырос на 13,3%, до 24,309 миллиарда кубических футов (0,51 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов.
Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
 
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