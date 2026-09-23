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"Чувство контроля": как недоверие к ИИ меняет политику США

"Чувство контроля": как недоверие к ИИ меняет политику США - 23.09.2026, ПРАЙМ

"Чувство контроля": как недоверие к ИИ меняет политику США

Негативная реакция на крупные технологические компании усиливается по всему миру, пишет Bloomberg. Сэм Олтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic выступят в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:45+0300

2026-09-23T16:45+0300

2026-09-23T16:45+0300

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МОСКВА, 23 сент — ПРАЙМ. Негативная реакция на крупные технологические компании усиливается по всему миру, пишет Bloomberg. Сэм Олтман из OpenAI и Дарио Амодей из Anthropic выступят в Совете Безопасности ООН, где призовут замедлить развитие ИИ. В тот же день комиссия Сената США рассмотрит камеры Flock и так называемую "общенациональную сеть наблюдения на основе ИИ"."Я занимаюсь этой работой почти шесть лет и наблюдал, как общественное мнение резко менялось за это время — большая часть изменений произошла за последние шесть месяцев", — заявил исполнительный директор Tech Oversight Project Саша Хауорт.Разрыв между скоростью технологического прогресса и растущим недоверием общества становится всё заметнее. Технологические компании, когда-то воспринимавшиеся как свежая сила, теперь сравниваются с крупными табачными корпорациями: в прошлом месяце Meta* выплатила 18 миллиардов долларов компенсации по искам, связанным с зависимостью от соцсетей. Расширение дата-центров также вызвало протесты, дав людям конкретную цель для недовольства.Законодатели обеих партий реагируют на эти настроения. Республиканец Джош Хоули созвал слушания по камерам слежения, а демократ Марк Келли призвал обязать ИИ-компании инвестировать в развитие рабочей силы. По данным опроса Reuters/Ipsos, 73 процента американцев считают, что компании в сфере ИИ недостаточно сделали для предотвращения серьёзного вреда. Государственные чиновники, по мнению издания, пытаются догнать упущенное.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

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технологии, сша, bloomberg, openai, оон, мировая экономика