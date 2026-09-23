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Ставка по тридцатилетней ипотеке в США достигла максимума за два года - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Ставка по тридцатилетней ипотеке в США достигла максимума за два года
Ставка по тридцатилетней ипотеке в США достигла максимума за два года - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ставка по тридцатилетней ипотеке в США достигла максимума за два года
Ставка по тридцатилетней ипотеке в США впервые с весны 2024 года превысила 7%, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные Mortgage Bankers Association. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:49+0300
2026-09-23T17:52+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Ставка по тридцатилетней ипотеке в США впервые с весны 2024 года превысила 7%, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные Mortgage Bankers Association. "За неделю, завершившуюся 18 сентября, договорная ставка по тридцатилетней ипотеке с фиксированным процентом выросла на 15 базисных пунктов - до 7,12%. Это самый высокий показатель с мая 2024 года", - пишет агентство. В то же время ставка по пятилетней ипотеке с плавающим процентом снизилась на 13 базисных пунктов - до 6,1%. Ставки по ипотеке демонстрируют тенденцию к росту с февраля на фоне конфликта между США и Ираном, который привел к резкому росту цен на энергоносители и вызвал опасения относительно ускорения инфляции. Кроме того, по итогам сентябрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2023 года повысила учетную ставку. Ставка выше 7% еще больше может ослабить спрос на ипотеку в США, отмечает агентство. "Это значимая цифра просто из-за психологического эффекта, который возникает у людей", - цитирует Блумберг главного экономиста Redfin Дэрила Фейуэзера (Daryl Fairweather). Он также добавил, что более высокие ставки будут сдерживать рост цен на жилье, однако объем продаж останется на низком уровне.
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сша, иран
США, ИРАН
17:49 23.09.2026 (обновлено: 17:52 23.09.2026)
 
Ставка по тридцатилетней ипотеке в США достигла максимума за два года

Bloomberg: ставка по 30-летней ипотеке в США впервые с весны 2024 года превысила 7%

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Ставка по тридцатилетней ипотеке в США впервые с весны 2024 года превысила 7%, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные Mortgage Bankers Association.
"За неделю, завершившуюся 18 сентября, договорная ставка по тридцатилетней ипотеке с фиксированным процентом выросла на 15 базисных пунктов - до 7,12%. Это самый высокий показатель с мая 2024 года", - пишет агентство.
В то же время ставка по пятилетней ипотеке с плавающим процентом снизилась на 13 базисных пунктов - до 6,1%.
Ставки по ипотеке демонстрируют тенденцию к росту с февраля на фоне конфликта между США и Ираном, который привел к резкому росту цен на энергоносители и вызвал опасения относительно ускорения инфляции. Кроме того, по итогам сентябрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2023 года повысила учетную ставку.
Ставка выше 7% еще больше может ослабить спрос на ипотеку в США, отмечает агентство.
"Это значимая цифра просто из-за психологического эффекта, который возникает у людей", - цитирует Блумберг главного экономиста Redfin Дэрила Фейуэзера (Daryl Fairweather). Он также добавил, что более высокие ставки будут сдерживать рост цен на жилье, однако объем продаж останется на низком уровне.
 
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