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США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с Китаем

США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с Китаем - 23.09.2026, ПРАЙМ

США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с Китаем

США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с КНР или работать над более широкой сделкой, заявил министр финансов США Скотт Бессент. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:00+0300

2026-09-23T20:00+0300

2026-09-23T20:00+0300

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си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с КНР или работать над более широкой сделкой, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы открыты как к продлению Пусанских договоренностей, так и к рассмотрению более масштабной сделки. Нас устраивают оба варианта, и мы будем делать то, что лучше для американского народа", - сказал Бессент журналистам. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. В частности, США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%. Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции, а КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.

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мировая экономика, россия, сша, китай, кнр, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин