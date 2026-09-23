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США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с Китаем
США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с Китаем - 23.09.2026, ПРАЙМ
США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с Китаем
США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с КНР или работать над более широкой сделкой, заявил министр финансов США Скотт Бессент. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:00+0300
2026-09-23T20:00+0300
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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с КНР или работать над более широкой сделкой, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы открыты как к продлению Пусанских договоренностей, так и к рассмотрению более масштабной сделки. Нас устраивают оба варианта, и мы будем делать то, что лучше для американского народа", - сказал Бессент журналистам.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. В частности, США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%.
Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции, а КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
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мировая экономика, россия, сша, китай, кнр, скотт бессент, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, КНР, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с Китаем
Глава Минфина США Бессент: США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с КНР
ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с КНР или работать над более широкой сделкой, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы открыты как к продлению Пусанских договоренностей, так и к рассмотрению более масштабной сделки. Нас устраивают оба варианта, и мы будем делать то, что лучше для американского народа", - сказал Бессент журналистам.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. В частности, США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%.
Кроме того, китайский лидер разрешил закупку американской сельхозпродукции, а КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.