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США развернули 115 судов с момента возобновления блокады Ирана

США развернули 115 судов с момента возобновления блокады Ирана - 23.09.2026, ПРАЙМ

США развернули 115 судов с момента возобновления блокады Ирана

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 115 торговых судов с момента возобновления морской блокады | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T23:10+0300

2026-09-23T23:10+0300

2026-09-23T23:10+0300

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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 115 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана. "По состоянию на 23 сентября силы Центрального командования США (CENTCOM) перенаправили 115 коммерческих судов, чтобы обеспечить строгое соблюдение американской стальной блокады", - написало командование в соцсети X. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

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мировая экономика, иран, тегеран, вашингтон