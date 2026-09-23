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США развернули 115 судов с момента возобновления блокады Ирана
США развернули 115 судов с момента возобновления блокады Ирана - 23.09.2026, ПРАЙМ
США развернули 115 судов с момента возобновления блокады Ирана
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 115 торговых судов с момента возобновления морской блокады | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T23:10+0300
2026-09-23T23:10+0300
2026-09-23T23:10+0300
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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 115 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана.
"По состоянию на 23 сентября силы Центрального командования США (CENTCOM) перенаправили 115 коммерческих судов, чтобы обеспечить строгое соблюдение американской стальной блокады", - написало командование в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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мировая экономика, иран, тегеран, вашингтон
Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, ВАШИНГТОН
США развернули 115 судов с момента возобновления блокады Ирана
ВС США развернули 115 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана
ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что американские войска развернули 115 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана.
"По состоянию на 23 сентября силы Центрального командования США (CENTCOM) перенаправили 115 коммерческих судов, чтобы обеспечить строгое соблюдение американской стальной блокады", - написало командование в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.