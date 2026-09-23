Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/stoimost-873612573.html
Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России
Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России
Стоимость бензина на неделе с 15 по 21 сентября снизилась в 25 регионах России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:20+0300
2026-09-23T19:20+0300
бизнес
россия
крым
алтай
карачаево-черкесия
александр новак
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873612573.jpg?1790180446
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 15 по 21 сентября снизилась в 25 регионах России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Крыму стал дешевле на 5,03%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в трех регионах: на Алтае, в Карачаево-Черкесии, а также в Новосибирской области. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Севастополе, Туве и Дагестане. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 18 регионах. Так, в Костромской и Кировской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Пермском и Краснодарском краях, а также в Саратовской, Владимирской, Калининградской, Челябинской, Калужской, Тамбовской, Томской, Иркутской, Московской, Новгородской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
крым
алтай
карачаево-черкесия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, алтай, карачаево-черкесия, александр новак, росстат
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, АЛТАЙ, Карачаево-Черкесия, Александр Новак, Росстат
19:20 23.09.2026
 
Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России

Росстат: бензин подешевел в 25 регионах России, сильнее всего в Крыму

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 15 по 21 сентября снизилась в 25 регионах России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Крыму стал дешевле на 5,03%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в трех регионах: на Алтае, в Карачаево-Черкесии, а также в Новосибирской области.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Севастополе, Туве и Дагестане.
В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 18 регионах. Так, в Костромской и Кировской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
В Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Пермском и Краснодарском краях, а также в Саратовской, Владимирской, Калининградской, Челябинской, Калужской, Тамбовской, Томской, Иркутской, Московской, Новгородской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
БизнесРОССИЯКРЫМАЛТАЙКарачаево-ЧеркесияАлександр НовакРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала