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Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России

Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России - 23.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина снизилась в 25 регионах России

Стоимость бензина на неделе с 15 по 21 сентября снизилась в 25 регионах России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:20+0300

2026-09-23T19:20+0300

2026-09-23T19:20+0300

бизнес

россия

крым

алтай

карачаево-черкесия

александр новак

росстат

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 15 по 21 сентября снизилась в 25 регионах России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Крыму стал дешевле на 5,03%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в трех регионах: на Алтае, в Карачаево-Черкесии, а также в Новосибирской области. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в Севастополе, Туве и Дагестане. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 18 регионах. Так, в Костромской и Кировской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Северной Осетии-Алании, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Пермском и Краснодарском краях, а также в Саратовской, Владимирской, Калининградской, Челябинской, Калужской, Тамбовской, Томской, Иркутской, Московской, Новгородской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

крым

алтай

карачаево-черкесия

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бизнес, россия, крым, алтай, карачаево-черкесия, александр новак, росстат