https://1prime.ru/20260923/struktura-873576647.html

Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии

Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии - 23.09.2026, ПРАЙМ

Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии

Дочерняя структура нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) открыла в Румынии АЗС, сообщает в среду КМГ. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T08:16+0300

2026-09-23T08:16+0300

2026-09-23T08:16+0300

румыния

казахстан

казмунайгаз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873576647.jpg?1790140580

АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Дочерняя структура нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) открыла в Румынии АЗС, сообщает в среду КМГ. "Дочерняя компания KMG International – Rompetrol Downstream – первой в Румынии открыла АЗС на новой автомагистрали A3 ("Трансильванская автомагистраль"), - говорится в сообщении. В КМГ уточнили, что объекты расположены в 20 километрах от города Тыргу-Муреша и предлагают автомобилистам современные топливные и сопутствующие сервисы на одном из ключевых транспортных маршрутов. "Открытие двух новых автозаправочных станций знаменует очередной этап реализации стратегии KMG International по развитию розничного бизнеса и расширению присутствия на европейском рынке", - добавили в компании. Уточняется, что каждая новая станция занимает площадь 271 квадратных метров и включает в себя точки питания и розничной торговли. КМГ сообщает, что в ближайший период компания планирует открыть еще четыре объекта на объездных дорогах городов Брашова и Сучавы. По данным компании, на конец июня сеть Rompetrol Downstream насчитывала 1 208 топливных объектов, включая собственные и партнерские АЗС, мобильные станции Express и внутренние топливные базы. Розничная сеть также включает в себя более 280 установок LPG, около 7 тысяч пунктов реализации баллонного газа и три газовых терминала. Шесть нефтебаз расположены по Румынии.

румыния

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, казахстан, казмунайгаз