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Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии
Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии - 23.09.2026, ПРАЙМ
Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии
Дочерняя структура нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) открыла в Румынии АЗС, сообщает в среду КМГ. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T08:16+0300
2026-09-23T08:16+0300
румыния
казахстан
казмунайгаз
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АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Дочерняя структура нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) открыла в Румынии АЗС, сообщает в среду КМГ. "Дочерняя компания KMG International – Rompetrol Downstream – первой в Румынии открыла АЗС на новой автомагистрали A3 ("Трансильванская автомагистраль"), - говорится в сообщении. В КМГ уточнили, что объекты расположены в 20 километрах от города Тыргу-Муреша и предлагают автомобилистам современные топливные и сопутствующие сервисы на одном из ключевых транспортных маршрутов. "Открытие двух новых автозаправочных станций знаменует очередной этап реализации стратегии KMG International по развитию розничного бизнеса и расширению присутствия на европейском рынке", - добавили в компании. Уточняется, что каждая новая станция занимает площадь 271 квадратных метров и включает в себя точки питания и розничной торговли. КМГ сообщает, что в ближайший период компания планирует открыть еще четыре объекта на объездных дорогах городов Брашова и Сучавы. По данным компании, на конец июня сеть Rompetrol Downstream насчитывала 1 208 топливных объектов, включая собственные и партнерские АЗС, мобильные станции Express и внутренние топливные базы. Розничная сеть также включает в себя более 280 установок LPG, около 7 тысяч пунктов реализации баллонного газа и три газовых терминала. Шесть нефтебаз расположены по Румынии.
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румыния, казахстан, казмунайгаз
РУМЫНИЯ, КАЗАХСТАН, Казмунайгаз
08:16 23.09.2026
 
Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла АЗС в Румынии

Дочерняя структура "Казмунайгаза" открыла в Румынии АЗС

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АСТАНА, 23 сен - ПРАЙМ. Дочерняя структура нефтегазового оператора Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) открыла в Румынии АЗС, сообщает в среду КМГ.
"Дочерняя компания KMG International – Rompetrol Downstream – первой в Румынии открыла АЗС на новой автомагистрали A3 ("Трансильванская автомагистраль"), - говорится в сообщении.
В КМГ уточнили, что объекты расположены в 20 километрах от города Тыргу-Муреша и предлагают автомобилистам современные топливные и сопутствующие сервисы на одном из ключевых транспортных маршрутов.
"Открытие двух новых автозаправочных станций знаменует очередной этап реализации стратегии KMG International по развитию розничного бизнеса и расширению присутствия на европейском рынке", - добавили в компании.
Уточняется, что каждая новая станция занимает площадь 271 квадратных метров и включает в себя точки питания и розничной торговли.
КМГ сообщает, что в ближайший период компания планирует открыть еще четыре объекта на объездных дорогах городов Брашова и Сучавы.
По данным компании, на конец июня сеть Rompetrol Downstream насчитывала 1 208 топливных объектов, включая собственные и партнерские АЗС, мобильные станции Express и внутренние топливные базы. Розничная сеть также включает в себя более 280 установок LPG, около 7 тысяч пунктов реализации баллонного газа и три газовых терминала. Шесть нефтебаз расположены по Румынии.
 
РУМЫНИЯКАЗАХСТАНКазмунайгаз
 
 
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