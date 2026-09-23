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Суд в Москве оштрафовал актрису "Уральских пельменей" на 6 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал актрису "Уральских пельменей" на 6 тысяч рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал актрису "Уральских пельменей" на 6 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал актрису шоу "Уральские пельмени" Илану Дылдину на 6 тысяч рублей за неоплаченный в срок другой штраф, следует из судебных документов в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T07:49+0300

2026-09-23T07:49+0300

2026-09-23T07:49+0300

бизнес

общество

москва

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал актрису шоу "Уральские пельмени" Илану Дылдину на 6 тысяч рублей за неоплаченный в срок другой штраф, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. В январе дорожная инспекция оштрафовала Дылдину на 3 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге (часть 1 статьи 10.13 Закона города Москвы), указано в материалах. Актриса не оплатила его в течение 60 дней, после чего на нее зарегистрировали протокол за неуплату штрафа в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в двухкратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. "Признать Дылдину виновной в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей", - сказано в документах. Как следует из материалов, дело было рассмотрено в отсутствии артистки. Илана Дылдина - российская актриса, участница телевизионного юмористического шоу "Уральские пельмени" с 2012 года.

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