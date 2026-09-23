https://1prime.ru/20260923/sud-873593047.html

Суд передал 50% фирмы, владеющей "Мирамистином", новому участнику

Суд передал 50% фирмы, владеющей "Мирамистином", новому участнику - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд передал 50% фирмы, владеющей "Мирамистином", новому участнику

Суд признал незаконной продажу бывшей единоличной собственницей ООО "Инфамед", владеющего правами на антисептики "Мирамистин" и "Окомистин", Ириной Хугаевой... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:40+0300

2026-09-23T13:40+0300

2026-09-23T13:44+0300

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Суд признал незаконной продажу бывшей единоличной собственницей ООО "Инфамед", владеющего правами на антисептики "Мирамистин" и "Окомистин", Ириной Хугаевой 99,9% компании ее тогдашнему гендиректору Виталию Николаеву и передал 50% компании Оксане Хейфиц, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства. Соответствующее решение арбитражный суд Московской области огласил в среду по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме. В этом иске, поданном в феврале прошлого года, Оксана и Павел Хейфицы потребовали признать недействительным договор от 27 января 2025 года, по которому Хугаева продала Николаеву 99,9% компании, и попросили применить последствия недействительности сделки в виде возвращения этой доли Хугаевой. Как пояснил источник, требование о применении последствий суд удовлетворил частично, а именно вернул Хугаевой 49,9%, а 50% передал Хейфиц. Ранее в параллельном процессе по иску Хугаевой к Хейфиц арбитражные суды трех инстанций подтвердили законность договора, по которому Хугаева еще до сделки с Николаевым, в декабре 2024 года, продала 50%-ную долю в компании Хейфиц. Арбитражный суд Московской области сейчас рассматривает еще один иск Хейфиц к Хугаевой – в нем истица требует обязать ответчицу передать ей 50% в "Инфамеде". Представлявший интересы "Инфамеда" адвокат Рубен Маркарьян ранее, комментируя корпоративные споры, заявил РИА Новости, что компания лишь владеет регистрационными удостоверениями на лекарственные препараты, а самим выпуском не занимается, и их производству и продаже ничего не угрожает. В ЕГРЮЛ собственником 99,9% ООО "Инфамед" указан Николаев. Доля в 0,01% у Хугаевой, она же является сейчас гендиректором.

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бизнес, россия, общество , московская область