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Суд отпустил из СИЗО генерала МВД, обвиняемого в хищении топлива
Суд отпустил из СИЗО генерала МВД, обвиняемого в хищении топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд отпустил из СИЗО генерала МВД, обвиняемого в хищении топлива
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива, передает... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:59+0300
2026-09-23T13:59+0300
2026-09-23T13:59+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Мещанский суд Москвы 7 сентября арестовал Малькова на два месяца."Постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу изменить... Избрать в отношении Малькова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья.Мальков участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, сегодня его освободят из-под стражи, постановление направлено в СИЗО.Адвокат Сергей Гуров просил отпустить генера-майора под домашний арест. Он указывал, что в деле имеется лишь один рапорт старшего уполномоченного ОВД, который был составлен на основе купленного билета в отпуск "за пределы Московского региона, не за пределы Российской Федерации", из-за которого был избран арест. Он также отметил безупречную службу Малькова в органах на протяжении 40 лет и перечислил его награды, в том числе Орден Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II степени.Следователь же заявил во время заседания о двух новых уголовных делах, возбужденных в отношении Малькова 22 сентября.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).По делу суд также арестовал бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова и экс-начальника отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анну Левину.Кроме того, в СИЗО отправили председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова и троих его подчиненных.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Мосгорсуд, СИЗО, суд, МВД, топливо
Суд отпустил из СИЗО генерала МВД, обвиняемого в хищении топлива
Мосгорсуд отпустил из СИЗО генерала МВД Малькова, обвиняемого в хищении топлива
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мещанский суд Москвы 7 сентября арестовал Малькова на два месяца.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу изменить... Избрать в отношении Малькова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья.
Мальков участвовал в заседании по видеоконференцсвязи, сегодня его освободят из-под стражи, постановление направлено в СИЗО.
Адвокат Сергей Гуров просил отпустить генера-майора под домашний арест. Он указывал, что в деле имеется лишь один рапорт старшего уполномоченного ОВД, который был составлен на основе купленного билета в отпуск "за пределы Московского региона, не за пределы Российской Федерации", из-за которого был избран арест. Он также отметил безупречную службу Малькова в органах на протяжении 40 лет и перечислил его награды, в том числе Орден Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Следователь же заявил во время заседания о двух новых уголовных делах, возбужденных в отношении Малькова 22 сентября.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
По делу суд также арестовал бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) МВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова и экс-начальника отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анну Левину.
Кроме того, в СИЗО отправили председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова и троих его подчиненных.