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Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру

Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру

Арбитражный суд Московской области назначил на 27 октября рассмотрение по существу иска ООО "Роквул", российского подразделения датского производителя каменной... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:07+0300

2026-09-23T14:07+0300

2026-09-23T14:11+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 27 октября рассмотрение по существу иска ООО "Роквул", российского подразделения датского производителя каменной ваты Rockwool, о взыскании с материнской компании более 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее российская компания сама сообщила, что завершила досудебную процедуру и направила иск к своему стопроцентному акционеру – датской Rockwool A/S – о взыскании задолженности по договору займа. В состав взыскиваемой суммы входит основной долг в размере 5 миллиардов рублей, 3 миллиарда рублей процентов и около 557 миллионов рублей неустойки, говорилось в сообщении. В нем также уточнялось, что договор займа был заключен в октябре 2020 года. В 2020-2021 годах российская компания предоставила два транша на общую сумму 5 миллиардов рублей. Срок возврата неоднократно продлевался - вплоть до 1 ноября 2030 года, отмечала компания. В 2025 году датчане, как указывалось в сообщении, несколько раз пытались получить разрешение правительственной комиссии о зачете задолженности по займу в счет выплаты дивидендов, но получили отказ на фоне ранее предоставленного разрешения о выводе дивидендов из России на сумму около 3 миллиардов рублей. Российское подразделение в январе 2026 года воспользовалось правом потребовать досрочного погашения задолженности. В ответ компания Rockwool A/S заявила о невозможности исполнения обязательства в связи с санкциями, сообщалось в пресс-релизе. В январе российская "дочка" Rockwool была передана во временное управление компании "Развитие строительных активов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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