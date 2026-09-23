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Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру
Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру
Арбитражный суд Московской области назначил на 27 октября рассмотрение по существу иска ООО "Роквул", российского подразделения датского производителя каменной... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:07+0300
2026-09-23T14:11+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 27 октября рассмотрение по существу иска ООО "Роквул", российского подразделения датского производителя каменной ваты Rockwool, о взыскании с материнской компании более 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее российская компания сама сообщила, что завершила досудебную процедуру и направила иск к своему стопроцентному акционеру – датской Rockwool A/S – о взыскании задолженности по договору займа. В состав взыскиваемой суммы входит основной долг в размере 5 миллиардов рублей, 3 миллиарда рублей процентов и около 557 миллионов рублей неустойки, говорилось в сообщении. В нем также уточнялось, что договор займа был заключен в октябре 2020 года. В 2020-2021 годах российская компания предоставила два транша на общую сумму 5 миллиардов рублей. Срок возврата неоднократно продлевался - вплоть до 1 ноября 2030 года, отмечала компания. В 2025 году датчане, как указывалось в сообщении, несколько раз пытались получить разрешение правительственной комиссии о зачете задолженности по займу в счет выплаты дивидендов, но получили отказ на фоне ранее предоставленного разрешения о выводе дивидендов из России на сумму около 3 миллиардов рублей. Российское подразделение в январе 2026 года воспользовалось правом потребовать досрочного погашения задолженности. В ответ компания Rockwool A/S заявила о невозможности исполнения обязательства в связи с санкциями, сообщалось в пресс-релизе. В январе российская "дочка" Rockwool была передана во временное управление компании "Развитие строительных активов".
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
14:07 23.09.2026 (обновлено: 14:11 23.09.2026)
 
Суд в октябре рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру

Суд 27 октября рассмотрит иск российской Rockwool к датскому акционеру на 8,6 млрд рублей

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 27 октября рассмотрение по существу иска ООО "Роквул", российского подразделения датского производителя каменной ваты Rockwool, о взыскании с материнской компании более 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее российская компания сама сообщила, что завершила досудебную процедуру и направила иск к своему стопроцентному акционеру – датской Rockwool A/S – о взыскании задолженности по договору займа.
В состав взыскиваемой суммы входит основной долг в размере 5 миллиардов рублей, 3 миллиарда рублей процентов и около 557 миллионов рублей неустойки, говорилось в сообщении.
В нем также уточнялось, что договор займа был заключен в октябре 2020 года. В 2020-2021 годах российская компания предоставила два транша на общую сумму 5 миллиардов рублей. Срок возврата неоднократно продлевался - вплоть до 1 ноября 2030 года, отмечала компания.
В 2025 году датчане, как указывалось в сообщении, несколько раз пытались получить разрешение правительственной комиссии о зачете задолженности по займу в счет выплаты дивидендов, но получили отказ на фоне ранее предоставленного разрешения о выводе дивидендов из России на сумму около 3 миллиардов рублей.
Российское подразделение в январе 2026 года воспользовалось правом потребовать досрочного погашения задолженности. В ответ компания Rockwool A/S заявила о невозможности исполнения обязательства в связи с санкциями, сообщалось в пресс-релизе.
В январе российская "дочка" Rockwool была передана во временное управление компании "Развитие строительных активов".
 
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