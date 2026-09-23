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Суд отпустил под домашний арест еще двух обвиняемых в хищении топлива у МВД - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Суд отпустил под домашний арест еще двух обвиняемых в хищении топлива у МВД
Суд отпустил под домашний арест еще двух обвиняемых в хищении топлива у МВД - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд отпустил под домашний арест еще двух обвиняемых в хищении топлива у МВД
Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест экс-начальника отдела ГУМВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анну Левину и бывшего... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:42+0300
2026-09-23T14:42+0300
общество
россия
московская область
мвд
мосгорсуд
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест экс-начальника отдела ГУМВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анну Левину и бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУМВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова, обвиняемых в хищении топлива у МВД, сообщил РИА Новости участник процесса. В среду Мосгорсуд перевел под домашний арест другого фигуранта - генерал-майора МВД Сергея Малькова."Постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу изменить... Избрать в отношении Суярова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья."Мосгорсуд изменил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Левиной и отпустил ее под домашний арест", - сказал собеседник агентства. Суяров участвовал в заседании по видеосвязи, сегодня его освободят из-под стражи, постановление направлено в СИЗО.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
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общество , россия, московская область, мвд, мосгорсуд
Общество , РОССИЯ, Московская область, МВД, Мосгорсуд
14:42 23.09.2026
 
Суд отпустил под домашний арест еще двух обвиняемых в хищении топлива у МВД

Мосгорсуд отпустил под домашний арест Суярова и Левину, обвиняемых в хищении топлива у МВД

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест экс-начальника отдела ГУМВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анну Левину и бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУМВД России по Московской области полковника внутренней службы Алексея Суярова, обвиняемых в хищении топлива у МВД, сообщил РИА Новости участник процесса.
В среду Мосгорсуд перевел под домашний арест другого фигуранта - генерал-майора МВД Сергея Малькова.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу изменить... Избрать в отношении Суярова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья.
"Мосгорсуд изменил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Левиной и отпустил ее под домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Суяров участвовал в заседании по видеосвязи, сегодня его освободят из-под стражи, постановление направлено в СИЗО.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).
 
ОбществоРОССИЯМосковская областьМВДМосгорсуд
 
 
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