https://1prime.ru/20260923/sud-873596970.html

Суд вернул экс-главбуху "ВИМ-Авиа" Пантелеевой ее московскую квартиру

Суд вернул экс-главбуху "ВИМ-Авиа" Пантелеевой ее московскую квартиру - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд вернул экс-главбуху "ВИМ-Авиа" Пантелеевой ее московскую квартиру

Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению признанной банкротом Екатерины Пантелеевой, бывшего главного бухгалтера разорившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа", | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:05+0300

2026-09-23T15:05+0300

2026-09-23T15:09+0300

бизнес

недвижимость

общество

москва

московская область

подмосковье

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873596970.jpg?1790165382

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению признанной банкротом Екатерины Пантелеевой, бывшего главного бухгалтера разорившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа", согласился исключить из ее конкурсной массы ее московскую квартиру, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Апелляционный суд отменил судебный акт арбитражного суда Москвы, который в мае отказал в этом Пантелеевой. Речь идет об однокомнатной квартире на Веерной улице площадью чуть больше 54 квадратных метров. Пантелеева просила не продавать ее для расчетов с кредиторами как свое единственное жилье. Суд первой инстанции, установив, что Пантелеевой принадлежит также квартира в Дмитровском районе Подмосковья, отказался исключать из конкурсной массы московское жилье, которое на 12 с лишним миллионов рублей дороже подмосковного, посчитав, что это причинит вред интересам кредиторов. В апелляционной жалобе Пантелеева указала, что подмосковная квартира, в которой с 2022 года после смерти ее отца никто не живет, находится в неудовлетворительном состоянии и непригодна для проживания. Она также отметила, что с 2014 года живет в квартире на Веерной улице и даже отбывала в ней домашний арест с 2017 по 2021 год. Апелляционный суд пришел к выводу, что именно московская квартира "является единственным жильем, расположенным по месту нахождения центра жизненных интересов должника". При этом она не имеет каких-либо признаков роскошного жилья – "не обладает чрезмерной площадью и расположена в многоквартирном жилом доме обычной типовой застройки, не имеющим атрибутов и удобств, характерных для жилья бизнес и премиум уровня". Суд пришел к выводу о наличии оснований об исключении из конкурсной массы именно этой жилплощади. Пантелееву признали банкротом в сентябре 2025 года по заявлению конкурсного управляющего "ВИМ-Авиа". Суд включил тогда в реестр требований кредиторов Пантелеевой около 118 миллионов рублей задолженности перед авиакомпанией. Долг подтвержден решением Черемушкинского райсуда Москвы от 3 марта 2023 года, который взыскал эту сумму ущерба в пользу перевозчика солидарно с Пантелеевой и бывшего гендиректора Александра Кочнева. "ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, оценивалась тогда в сумму около 10 миллиардов рублей. Арбитражный суд Татарстана в сентябре 2018 года признал "ВИМ-Авиа" банкротом.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, общество , москва, московская область, подмосковье, росавиация