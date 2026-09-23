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Суд рассмотрит иск "Яковлева" к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей
Суд рассмотрит иск "Яковлева" к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск "Яковлева" к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы назначил на 9 ноября предварительные слушания по иску авиастроительного ПАО "Яковлев" к инвестиционной компании "Финам", ее основателю... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:03+0300
2026-09-23T16:03+0300
2026-09-23T16:15+0300
бизнес
финам
пао "яковлев"
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 9 ноября предварительные слушания по иску авиастроительного ПАО "Яковлев" к инвестиционной компании "Финам", ее основателю Виктору Ремше и немецкой Raikhlin Aircraft Engine Developments GmbH о взыскании около 5,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в августе. Основания исковых требований пока не сообщаются. Несколько лет назад СМИ писали, что немецкая Raikhlin Aircraft Engine Developments GmbH, основанная Владимиром Райхлиным, занимается разработкой авиационного дизельного двигателя, и проект финансируется "Финамом". ПАО "Яковлев" входит в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха" и обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения (SJ-100, MC-21, Як-152).
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бизнес, финам, пао "яковлев", ростех
Бизнес, Финам, ПАО "Яковлев", Ростех
Суд рассмотрит иск "Яковлева" к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей
Суд рассмотрит иск "Яковлева" к "Финаму" на 5,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 9 ноября предварительные слушания по иску авиастроительного ПАО "Яковлев" к инвестиционной компании "Финам", ее основателю Виктору Ремше и немецкой Raikhlin Aircraft Engine Developments GmbH о взыскании около 5,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в августе. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Несколько лет назад СМИ писали, что немецкая Raikhlin Aircraft Engine Developments GmbH, основанная Владимиром Райхлиным, занимается разработкой авиационного дизельного двигателя, и проект финансируется "Финамом".
ПАО "Яковлев" входит в Объединенную авиационную корпорацию "Ростеха" и обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения (SJ-100, MC-21, Як-152).