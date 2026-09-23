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Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской
Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской
Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил незаконность четырех платежей Елены Блиновской в общем размере около 4,6... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:03+0300
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил незаконность четырех платежей Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу ВТБ на вынесенное в феврале определение Арбитражного суда Москвы и последующее постановление апелляционного суда. Спорные платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов". Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами. Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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финансы, банки, бизнес, москва, московская область, подмосковье, елена блиновская, втб
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Елена Блиновская, ВТБ
Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской
Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской в адрес ВТБ для погашения кредита
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил незаконность четырех платежей Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу ВТБ
на вынесенное в феврале определение Арбитражного суда Москвы
и последующее постановление апелляционного суда.
Спорные платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской
и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов".
Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами.
Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье
.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.