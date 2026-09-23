https://1prime.ru/20260923/sud-873600458.html

Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской

Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд подтвердил незаконность четырех платежей Блиновской

Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил незаконность четырех платежей Елены Блиновской в общем размере около 4,6... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:03+0300

2026-09-23T16:03+0300

2026-09-23T16:17+0300

финансы

банки

бизнес

москва

московская область

подмосковье

елена блиновская

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863458353_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_e770014c938c4cb0f551c86cccda00e1.jpg

МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил незаконность четырех платежей Елены Блиновской в общем размере около 4,6 миллиона рублей в адрес банка ВТБ для погашения кредита, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу ВТБ на вынесенное в феврале определение Арбитражного суда Москвы и последующее постановление апелляционного суда. Спорные платежи прошли с 18 декабря 2023 по 17 января 2024 года. Суд обязал ВТБ вернуть эти деньги в конкурсную массу Блиновской и восстановил требования банка в таком размере в реестре кредиторов "королевы марафонов". Как пояснил в суде представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая оспорила состоявшиеся в преддверии банкротства сделки, их следствием стало то, что банк получил предпочтение перед другими кредиторами. Ранее суд включил в реестр требований кредиторов Блиновской требования ВТБ на сумму около 269 миллионов рублей. Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, московская область, подмосковье, елена блиновская, втб