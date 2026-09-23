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Суд отклонил иск "Ю-Ти-Джи Домодедово" к главному оператору Пулково

Суд отклонил иск "Ю-Ти-Джи Домодедово" к главному оператору Пулково - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск "Ю-Ти-Джи Домодедово" к главному оператору Пулково

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск компании "Ю-Ти-Джи Домодедово", оказывавшей в "Пулково" сервисные услуги авиакомпаниям, в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:54+0300

2026-09-23T16:54+0300

2026-09-23T16:54+0300

бизнес

санкт-петербург

ленинградская область

аэропорт домодедово

аэропорт пулково

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск компании "Ю-Ти-Джи Домодедово", оказывавшей в "Пулково" сервисные услуги авиакомпаниям, в частности авиакомпании "Победа", к главному оператору этого аэропорта – компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС). Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, истец просил признать незаконным отказ ответчика продлить соглашение о взаимодействии сторон при совместном использовании инфраструктуры аэропорта и взыскать с ВВСС более 55 миллионов рублей убытков. Структуры "Ю-Ти-Джи" оказывали аэропортовые услуги в "Пулково" с 2017 года. Оплату за доступ к инфраструктуре они производили по установленным в прейскуранте тарифам, зависевшим от количества въездов (выездов) транспортных средств истца на территорию авиагавани. В 2022 году "Ю-Ти-Джи Домодедово" предложила пролонгировать соглашение, а ВВСС решила установить тариф в виде процента от выручки контрагента. В итоге стороны не договорились. В иске "Ю-Ти-Джи Домодедово" указала, что ответчик действовал противоправно – не только уклонился от пролонгации соглашения, но и отказался сообщить предлагаемый им размер процента от выручки. Из-за отсутствия контракта с "Пулково" истец лишился возможности оказывать услуги перевозчикам, в том числе "Победе", и понес убытки, говорится в иске. В свою очередь ответчик заявил, что первоначальное соглашение истекло и у него не было обязанности его продлевать. ВВСС также отметила, что соглашения с оплатой в размере 5% от выручки были заключены с другими операторами еще с 2021 года и о размере процента истец знал с того же года. Отказывая в иске, суд указал, что пересмотр ответчиком модели определения цены "сам по себе не является противоправным действием и не выходит за пределы предоставленной ответчику свободы в осуществлении экономической деятельности". При этом документально подтверждено применение соответствующей модели в правоотношениях с другими операторами. "По итогам рассмотрения спора суд пришел к выводу о том, что нарушений антимонопольного законодательства ответчиком не допущено, противоправность в действиях ответчика отсутствует, что исключает возможность привлечения ответчика к деликтной ответственности в виде взыскания убытков", - сказано в судебном акте.

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