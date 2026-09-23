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Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale
Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale
Арбитражный суд Москвы отложил на 23 октября предварительные слушания по иску Сбербанка к Societe Generale International Limited, британской структуре... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:40+0300
2026-09-23T17:43+0300
финансы
банки
москва
париж
societe generale
сбербанк
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 23 октября предварительные слушания по иску Сбербанка к Societe Generale International Limited, британской структуре французской финансовой группы Societe Generale, о взыскании около 2,7 миллиона долларов и более 6 тысяч евро (в сумме - около 224 миллионов рублей по текущим курсам), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск, поступивший в суд в июле, заявлен о взыскании задолженности по соглашению об условиях ведения бизнеса. Представитель ответчика в среду заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении арбитражной оговорки о месте ведения споров. Суд пока оставил его открытым. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят, в частности, управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги. Банк работает в 58 странах, штат составляет порядка 110 тысяч сотрудников, банк насчитывает около 27 миллионов клиентов.
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192
40
192
40
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5
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финансы, банки, москва, париж, societe generale, сбербанк
Финансы, Банки, МОСКВА, Париж, Societe Generale, Сбербанк
17:40 23.09.2026 (обновлено: 17:43 23.09.2026)
 
Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale

Суд в Москве отложил на 23 октября иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 23 октября предварительные слушания по иску Сбербанка к Societe Generale International Limited, британской структуре французской финансовой группы Societe Generale, о взыскании около 2,7 миллиона долларов и более 6 тысяч евро (в сумме - около 224 миллионов рублей по текущим курсам), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск, поступивший в суд в июле, заявлен о взыскании задолженности по соглашению об условиях ведения бизнеса.
Представитель ответчика в среду заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении арбитражной оговорки о месте ведения споров. Суд пока оставил его открытым.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят, в частности, управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги. Банк работает в 58 странах, штат составляет порядка 110 тысяч сотрудников, банк насчитывает около 27 миллионов клиентов.
 
ФинансыБанкиМОСКВАПарижSociete GeneraleСбербанк
 
 
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