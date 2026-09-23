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Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale

Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на месяц иск Сбербанка к британской структуре Societe Generale

Арбитражный суд Москвы отложил на 23 октября предварительные слушания по иску Сбербанка к Societe Generale International Limited, британской структуре... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:40+0300

2026-09-23T17:40+0300

2026-09-23T17:43+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 23 октября предварительные слушания по иску Сбербанка к Societe Generale International Limited, британской структуре французской финансовой группы Societe Generale, о взыскании около 2,7 миллиона долларов и более 6 тысяч евро (в сумме - около 224 миллионов рублей по текущим курсам), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск, поступивший в суд в июле, заявлен о взыскании задолженности по соглашению об условиях ведения бизнеса. Представитель ответчика в среду заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении арбитражной оговорки о месте ведения споров. Суд пока оставил его открытым. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят, в частности, управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги. Банк работает в 58 странах, штат составляет порядка 110 тысяч сотрудников, банк насчитывает около 27 миллионов клиентов.

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