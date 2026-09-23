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Суд прекратил правовую охрану бренда BuzzBallz в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Суд прекратил правовую охрану бренда BuzzBallz в России
Суд прекратил правовую охрану бренда BuzzBallz в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил правовую охрану бренда BuzzBallz в России
Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску "Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) прекратил правовую охрану в России международного товарного... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:39+0300
2026-09-23T20:39+0300
бизнес
россия
казахстан
азербайджан
китай
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску "Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) прекратил правовую охрану в России международного товарного знака BuzzBallz, принадлежащего одноименной американской компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "По итогам рассмотрения спора СИП пришел к выводу об обоснованности требований общества "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" и удовлетворил иск полностью", - сказал собеседник агентства. Под названием BuzzBallz ответчик BuzzBallz LLC выпускает алкогольные коктейли, однако, по мнению истца, в России он свой товарный знак не использует. Как рассказали в суде, спорный бренд зарегистрирован для широкого перечня алкогольных напитков за исключением пива. "Заявитель указывал, что сохранение правовой охраны неиспользуемого товарного знака препятствует использованию им соответствующего обозначения в сфере оборота алкогольной продукции", - отметили в пресс-службе. Там также рассказали, что суд принял все необходимые меры для надлежащего извещения ответчика, однако BuzzBallz LLC явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания поставляет продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее за рубеж, в частности, в Казахстан, Азербайджан и Китай.
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бизнес, россия, казахстан, азербайджан, китай, кристалл
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, Кристалл
20:39 23.09.2026
 
Суд прекратил правовую охрану бренда BuzzBallz в России

Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану бренда BuzzBallz в России

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску "Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) прекратил правовую охрану в России международного товарного знака BuzzBallz, принадлежащего одноименной американской компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По итогам рассмотрения спора СИП пришел к выводу об обоснованности требований общества "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" и удовлетворил иск полностью", - сказал собеседник агентства.
Под названием BuzzBallz ответчик BuzzBallz LLC выпускает алкогольные коктейли, однако, по мнению истца, в России он свой товарный знак не использует.
Как рассказали в суде, спорный бренд зарегистрирован для широкого перечня алкогольных напитков за исключением пива.
"Заявитель указывал, что сохранение правовой охраны неиспользуемого товарного знака препятствует использованию им соответствующего обозначения в сфере оборота алкогольной продукции", - отметили в пресс-службе.
Там также рассказали, что суд принял все необходимые меры для надлежащего извещения ответчика, однако BuzzBallz LLC явку своего представителя в судебное заседание не обеспечила.
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания поставляет продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее за рубеж, в частности, в Казахстан, Азербайджан и Китай.
 
БизнесРОССИЯКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАНКИТАЙКристалл
 
 
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