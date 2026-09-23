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Суд прекратил производство по иску "Аэрофлота" к "ТОИР Системы"

Суд прекратил производство по иску "Аэрофлота" к "ТОИР Системы" - 23.09.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил производство по иску "Аэрофлота" к "ТОИР Системы"

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Аэрофлота", требовавшего взыскать с ООО "ТОИР Системы", занимающегося техобслуживанием и ремонтом... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:51+0300

2026-09-23T20:51+0300

2026-09-23T20:51+0300

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Аэрофлота", требовавшего взыскать с ООО "ТОИР Системы", занимающегося техобслуживанием и ремонтом авиатехники, а также поставкой авиакомпонентов и запчастей, около 2,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске, поданном в марте, было заявлено требование "об обязании осуществить возврат продукции либо взыскании ее стоимости в случае невозможности возврата обозначенной продукции". Причины прекращения дела пока не сообщаются. Ранее суд отказал "Аэрофлоту", просившему в качестве обеспечительных мер по иску арестовать имущество, в том числе денежные средства, ответчика в пределах около 191 миллиона рублей, более 29,9 миллиона долларов и свыше 98 миллионов юаней. Как отмечалось, обеспечительные меры запрашивались "в пределах стоимости невозвращенных исполнителем из ремонта компонентов". Суд, однако, решил, что истец "аргументировано и документально не обосновал, что непринятие заявленных им обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу", и принимать меры не стал. Этот же суд в августе утвердил мировое соглашение по другому иску "Аэрофлота" к "ТОИР Системам". Там истец требовал от ответчика вернуть более 66 миллионов рублей, выплаченных за тормозные колодки ненадлежащего качества, и выплатить более 20 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков поставки. В свою очередь поставщик просил взыскать с перевозчика более 11 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков оплаты товара. В итоге стороны договорились, что "ТОИР Системы" выплатят "Аэрофлоту" более 75 миллионов рублей. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ответчика – "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические".

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бизнес, россия, аэрофлот