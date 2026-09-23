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В Ормузском проливе грузовое судно загорелось после обстрела
В Ормузском проливе грузовое судно загорелось после обстрела - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе грузовое судно загорелось после обстрела
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле и возгорании грузового судна в Ормузском проливе. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:47+0300
2026-09-23T15:47+0300
2026-09-23T15:47+0300
ормузский пролив
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ЛОНДОН, 23 сен - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле и возгорании грузового судна в Ормузском проливе. "Сотрудник службы безопасности грузового судна сообщил, что в него попал неизвестный снаряд. Судно горит и дрейфует", - говорится в сообщении. Как отметили в управлении, экипаж был эвакуирован, двое моряков получили ранения.
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ормузский пролив
В Ормузском проливе грузовое судно загорелось после обстрела
UKMTO сообщило об обстреле и возгорании грузового судна в Ормузском проливе
ЛОНДОН, 23 сен - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле и возгорании грузового судна в Ормузском проливе.
"Сотрудник службы безопасности грузового судна сообщил, что в него попал неизвестный снаряд. Судно горит и дрейфует", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении, экипаж был эвакуирован, двое моряков получили ранения.