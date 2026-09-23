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В Сухуме заменили кровлю на здании железнодорожного вокзала

В Сухуме заменили кровлю на здании железнодорожного вокзала - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Сухуме заменили кровлю на здании железнодорожного вокзала

Специалисты госпредприятия "Абхазская железная дорога" (АЖД) заменили кровлю на здании железнодорожного вокзала в Сухуме, в 2027 году планируется привести в... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:25+0300

2026-09-23T17:25+0300

2026-09-23T17:25+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Специалисты госпредприятия "Абхазская железная дорога" (АЖД) заменили кровлю на здании железнодорожного вокзала в Сухуме, в 2027 году планируется привести в рабочий вид пустовавшие много лет зал ожидания и кассовый зал, сообщил начальник пассажирской службы АЖД Руслан Харазия. Сухумский железнодорожный вокзал, самый большой в Абхазии, был сильно поврежден в 1992-1993 годах в ходе грузино-абхазского вооруженного конфликта. Затем он долгое время стоял без ухода, постепенно разрушаясь с условиях субтропического климата. При этом еще к конца 1990-х годов от станции "Сухум" отправлялись электрички, позднее были запущены поезда дальнего следования в Москву и Санкт-Петербург, а в 2025 году - современный электропоезд "Диоскурия" с федеральной территории Сириус. "Главная задача - привести сухумский вокзал в первозданный вид, каким мы его помним с детства... Мы уже поменяли всю кровлю, она была дырявая, вся текла. Уже установили окна и двери. А та часть, которой не хватает, уже заказана и в ближайшее время будет установлена. На данном этапе проводим пескоструйные работы - очищаем стены от тридцатилетней грязи. А большое количество сколов будем замазывать нужной краской. Все эти черновые работы хотим закончить в этом году, до конца декабря", - приводятся слова Харазии в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Sputnik Абхазия. По его словам, в 2027 году планируется восстановление внутренних помещений, прежде всего зала ожидания и кассового зала, где предстоит в том числе реставрация лепнины и орнаментов. "Это будет самая кропотливая работа... Надо будет привлекать серьезных специалистов, каких-то придется пригласить извне", - уточнил Харазия, добавив, что все работы на объекте идут за счет АЖД. Сухумский железнодорожный вокзал, спроектированный советскими супругами-архитекторами Леваном и Лолой Мушкудиани в стиле сталинского ампира, был открыт 1 декабря 1951 года и сразу занял место одной из главных построек "Советской Ривьеры". Фасад здания облицован мрамором и гранитом, пол в вокзальном ресторане был покрыт паркетом. В помещении вокзала могли находиться до 1 тысячи человек одновременно. В ходе грузино-абхазского конфликта здание получило повреждения от пожаров и последующего многолетнего запустения, внутренние интерьеры были практически полностью утрачены.

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