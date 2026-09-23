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Минпромторг: российские технологии в промышленности востребованы в Египте - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг: российские технологии в промышленности востребованы в Египте
Минпромторг: российские технологии в промышленности востребованы в Египте - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг: российские технологии в промышленности востребованы в Египте
Российские технологии в промышленности востребованы за рубежом, в том числе в Египте, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:11+0300
2026-09-23T18:18+0300
промышленность
россия
египет
минпромторг
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские технологии в промышленности востребованы за рубежом, в том числе в Египте, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "Мы видим, что российские промышленные технологии востребованы в зарубежных странах и, в частности, в Египте. Причем набор отраслей очень широк: машиностроение, вертолетостроение, автопром, медицинское оборудование, упаковка, промышленные роботы и многие другие. Это говорит об их высокой конкурентоспособности", – сказал Чекушов, чьи слова приводит пресс-служба Минпромторга. В рамках рабочей поездки в Египет замглавы Минпромторга России встретился с министром промышленности республики Халедом Хашемом. Стороны обсудили дальнейшие возможности локализации российских компаний в Египте. Египетская сторона отметила перспективные направления для инвестиций, которые можно предложить российскому бизнесу, и технологии, интересные египетской промышленности.
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промышленность, россия, египет, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Минпромторг
18:11 23.09.2026 (обновлено: 18:18 23.09.2026)
 
Минпромторг: российские технологии в промышленности востребованы в Египте

Замглавы Минпромторга Чекушов: российские промышленные технологии востребованы в Египте

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские технологии в промышленности востребованы за рубежом, в том числе в Египте, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"Мы видим, что российские промышленные технологии востребованы в зарубежных странах и, в частности, в Египте. Причем набор отраслей очень широк: машиностроение, вертолетостроение, автопром, медицинское оборудование, упаковка, промышленные роботы и многие другие. Это говорит об их высокой конкурентоспособности", – сказал Чекушов, чьи слова приводит пресс-служба Минпромторга.
В рамках рабочей поездки в Египет замглавы Минпромторга России встретился с министром промышленности республики Халедом Хашемом. Стороны обсудили дальнейшие возможности локализации российских компаний в Египте. Египетская сторона отметила перспективные направления для инвестиций, которые можно предложить российскому бизнесу, и технологии, интересные египетской промышленности.
 
ПромышленностьРОССИЯЕГИПЕТМинпромторг
 
 
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