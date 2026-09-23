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Против обвиняемого в хищении топлива генерала МВД возбудили два новых дела

Против обвиняемого в хищении топлива генерала МВД возбудили два новых дела - 23.09.2026, ПРАЙМ

Против обвиняемого в хищении топлива генерала МВД возбудили два новых дела

В отношении бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива, возбудили два новых уголовных дела,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:31+0300

2026-09-23T13:31+0300

2026-09-23T13:31+0300

общество

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москва

мвд

мосгорсуд

топливо

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В отношении бывшего замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива, возбудили два новых уголовных дела, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест. "Ходатайствую о приобщении двух постановлений от 22 сентября о возбуждении уголовных дел в отношении Малькова", - заявил следователь. Суд приобщил документы. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о выявленных фактах хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Фигурантам вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ), Мещанский суд Москвы 7 сентября арестовал Малькова на два месяца.

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общество , московская область, москва, мвд, мосгорсуд, топливо